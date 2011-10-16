به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی میرزاجانی مشاور ارتباطات شورای عالی قرآن درباره این طرح گفت: داشتن اطلاعات کافی جهت ثبت نام در آزمون این طرح نیازمند این است که داوطلبان، قاریان و مدرسان، از آییننامهها و دستورالعملهای آن اطلاعات کافی داشته باشند.
وی گفت: اطلاعات مورد نیاز در سایت شورای عالی قرآن به آدرس www.scquran.ir موجود است . مخاطبین این طرح همه قاریان قرآن و مدرسان قرائت قرآن کریم در سراسر کشور هستند.
وی در مورد اهداف این طرح گفت: یکی از اهداف این طرح این است که با سوق دادن جامعه قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم به محورهایی که در طرح دیده شده، ارتقای همه جانبه آنها را طی چند سال آینده شاهد باشیم.
مشاور ارتباطات شورای عالی قرآن افزود: در طرح ارزیابی قاریان و مدرسان، کسانی که مراحل ارزیابی را با موفقیت پشت سر میگذارند و حائز یکی از درجات چهارگانه میشوند گواهینامهای از شورای عالی قرآن دریافت میکنند. دارندگان این گواهینامه از مزایای درجات 1 تا 4 هنری هنرمندان بهرهمند میشوند.
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