به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی میرزاجانی مشاور ارتباطات شورای عالی قرآن درباره این طرح گفت: داشتن اطلاعات کافی جهت ثبت نام در آزمون این طرح نیازمند این است که داوطلبان، قاریان و مدرسان، از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن اطلاعات کافی داشته باشند.

وی گفت:‌ اطلاعات مورد نیاز در سایت شورای عالی قرآن به آدرس www.scquran.ir موجود است . مخاطبین این طرح همه قاریان قرآن و مدرسان قرائت قرآن کریم در سراسر کشور هستند.

وی در مورد اهداف این طرح گفت: یکی از اهداف این طرح این است که با سوق دادن جامعه قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم به محورهایی که در طرح دیده شده، ارتقای همه جانبه آنها را طی چند سال آینده شاهد باشیم.

مشاور ارتباطات شورای عالی قرآن افزود: در طرح ارزیابی قاریان و مدرسان، کسانی که مراحل ارزیابی را با موفقیت پشت سر می‌گذارند و حائز یکی از درجات چهارگانه می‌شوند گواهی‌نامه‌ای از شورای عالی قرآن دریافت می‌کنند. دارندگان این گواهی‌نامه از مزایای درجات 1 تا 4 هنری هنرمندان بهره‌مند می‌شوند.