مراجعه 10 درصد ایرانیها به دعانویس و رمال/ شیوع اختلالات روانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفته سلامت (24 تا 30 مهر) روز یکشنبه با حضور مدیرانی از وزارت بهداشت و برخی از روسای انجمنهای روانپزشکی در ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد.

اسامی روزهای هفته سلامت روان

دکتر عباسعلی ناصحی، مدیر کل دفتر سلامت روانی،‌ اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در ابتدا به تشریح روزهای هفته سلامت پرداخت و گفت: 24 مهر به عنوان روز سلامت روان و مدارس، 25 مهر روز سلامت روان و آسیبهای اجتماعی، 26 مهر سلامت روان و شیوه زندگی سالم، سلامت روان و حمایت مسئولین، 28 مهر سلامت روان و انگ زدایی، 29 مهر سلامت روان و معنویت و 30 مهر سلامت روان و مشارکتهای مردمی نامگذاری شده است.

وی، یکی از اولویتهای دفتر سلامت روان وزارت بهداشت را تقویت ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی عنوان کرد و افزود: در همین راستا جلساتی نیز با پژوهشگران و انجمنهای صنفی و علمی در حوزه سلامت روان برگزار می کنیم.

20 درصد دچار نوعی اختلال روانپزشکی

در ادامه دکتر غلامرضا میرسپاسی، رئیس انجمن روانپزشکان ایران با اعلام اینکه برای سلامت روان می بایست سه سطح را در نظر گرفت، اظهارداشت: پیشگیری از مهمترین نکاتی است که در بحث سلامت روان افراد جامعه می بایست به آن توجه کرد.

وی با اعلام اینکه حدود 20 درصد جمعیت کشور به نوعی از بیماریهای روانپزشکی دچار هستند، افزود: این اختلالات شامل درجات مختلفی از بیماریهای روانپزشکی را شامل می شود که اضطراب و افسردگی نیز در این بین از شیوع بالایی برخوردار است.

میرسپاسی از کمبود روانپزشک در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون 1300 روانپزشک در سطح کشور مشغول ارائه خدمت هستند که خیلی زیاد نیست و حدود 5 تا 6 هزار روانپزشک دیگر نیاز داریم.

رئیس انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به غوغای ماده مخدر شیشه در کشور، افزود: شیشه ماده محرکی است که باعث می شود مواد مغز فعالیت زیاد داشته باشند و "دوپامین" بیشتری آزاد شود. در نتیجه فرد دچار توهم و هذیان گویی می شود.

وی افزود: معمولا اکثر افرادی که به مطب بنده مراجعه کرده و نیازمند خدمات بستری بوده اند، شیشه مصرف کرده اند.

برنامه وزارت بهداشت برای ارتقای سلامت روان

در ادامه این نشست خبری دکتر احمد حاجبی، رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت با اشاره به دو برنامه این وزارتخانه برای ارتقای سلامت روان جامعه اظهارداشت: برنامه های مهارت فرزند پروری و مهارت زندگی از 7 سال قبل در وزارت بهداشت اجرا شده است.

وی با اعلام اینکه بهترین سنی برای انتقال مهارتهای زندگی از دوران کودکی است و کلاس چهارم دبستان است، افزود: متاسفانه در این بحث با وزارت آموزش و پرورش اختلاف نظر داریم.

حاجبی با عنوان این مطلب که اساسا به واحد درسی مهارتهای زندگی خیلی اعتقاد نداریم، گفت: نیاز بچه ها فراتر از دانش تئوری است چون باید نهادینه شود تا منجر به تغییر نگرش شده و در نهایت به تغییر رفتار تبدیل شود.

انگ زدن به کودکان دچار اختلالات روانپزشکی

دکتر مهدی تهرانی دوست، رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان در این نشست خبری به مشکل عمده کودکان دچار اختلالات روانپزشکی اشاره کرد و افزود: انگ زدن به کودکانی که دچار این قبیل اختلالات هستند باعث می شود که والدین از بردن فرزندشان به مطب روانپزشک خودداری کنند.

وی با اعلام اینکه 20 درصد کودکان و نوجوانان کشور دچار نوعی از اختلالات روانپزشکی هستند، اظهارداشت: حدود 7 تا 10 درصد کودکان دبستانی دچار بیش فعالی هستند.

تهرانی دوست با اشاره به اینکه همه کودکان و نوجوانان دچار اختلالات روانپزشکی از خدمات بهداشت روان بهره مند نیستند، از راه اندازی نظام سلامت روان در کودکان و نوجوانان خبر داد و افزود: در حال حاضر بین 90 تا 100 روانپزشک کودک در کشور داریم که توزیع آنها نیز به درستی انجام نشده است.

مراجعه به دعانویس و رمال

در ادامه دکتر آفرین رحیمی موقر مسئول طرح همایش ملی سطح روان کشور به تشریح نتایج این طرح که هنوز به پایان نرسیده است، اشاره کرد و افزود: در این مطالعه ملی که توسط سه هزار روانشناس در سطح استانها و شهرستانهای کشور انجام شده است، 8 هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی جمعیت 15 تا 64 سال در این مطالعه ملی، گفت: 10 درصد جمعیت کشور در طول یک سال گذشته برای دریافت خدمات اعصاب و روان به افراد غیربهداشتی مراجعه کرده اند که شامل دعانویس، رمال، حجامت و عطاری بوده است.

نیازمند احداث 115 هزار تخت روانپزشکی

دکتر عباسعلی اسدی، کارشناس دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی وزارت بهداشت با اشاره به بررسی که در سال 89 انجام شده است، گفت: تعداد تختهای فعال روانپزشکی 7 هزار و 567 تخت در 141 بیمارستان فعال خصوصی و دولتی پذیرش بیمار داشته اند.

وی با اشاره به بستری 122 هزار بیمار بر روی این تعداد تخت روانپزشکی در سال گذشته افزود: پیش بینی می کنیم که در سال 89 تعداد 21 میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به خدمات روانپزشکی داشته اند که می بایست 2.2 میلیون نفر مراجعه داشته باشیم اما برآورد ما نشان می دهد که 890 هزار نفر مراجعه کرده اند.

اسدی با اعلام اینکه از سال 78 اعلام شده که 10 درصد تختهای بیمارستانی به روانپزشکی اختصاص داده شود، ادامه داد: متاسفانه مشاکرت چندانی از سوی بیمارستانهای خصوصی در این زمینه نداشته ایم.

وی تاکید کرد: پیش بینی می کنیم که 115 هزار روانپزشکی در کشور داشته باشیم تا بتوانیم در بحث درمان اختلالات روانپزشکی موفق باشیم.