501 شرکت تعاونی در کردکوی دارای مجوز هستند

هانی تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد تعاونی در مجموع حدود یک هزار و 300 شغل در سطح شهرستان ایجاد کردند.

به گفته وی ، 60 درصد تعاونیها در بخش کشاورزی و دامداری ، 19 درصد در بخش خدمات ، 11 درصد در بخش صنعت و 10 درصد نیز در بخش تعاونی مسکن مهر و شرکتهای خدمات ساختمانی فعال هستند.



رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کردکوی گفت: در شش ماه نخست سال جاری برای 283 نفر در بخش تعاون شهرستان کردکوی اشتغال ایجاد شده است.



تاجیک افزود: ایجاد این میزان اشتغال دربخش تعاون شهرستان در حالیست که میزان تعهد این بخش 152 نفر بوده است.

به گفته وی، این بدین معناست که نزدیک به دو برابر تعهد بخش تعاون شهرستان ایجاد اشتغال شده است.

وی بخش تعاون را دارای ظرفیت بالایی در زمینه اشتغالزایی دانست وعنوان کرد: بالفعل شدن این ظرفیتها امکان ایجاد اشتغال بیشتری در این بخش میسر خواهد بود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کردکوی ورود تعاونیها به بخش صنعت را موجب ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد و افزود: با سوق دادن تعاونیها به سمت صنعت و تولیدات صنعتی موجب ایجاد اشتغال واقعی و پایدار خواهیم شد و تعاون کردکوی از شکل گیری و سرمایه گذاری تعاونیها در این بخش حمایت می کند.