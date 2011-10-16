سفر رئیس جمهوری آلمان به افغانستان / وولف با کرزای دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کریستیان وولف" رئیس جمهوری آلمان امروز یکشنبه به طور غیرمنتظره وارد افغانستان شد.

در این سفر که نخستین سفر یک رئیس جمهور آلمانی به افغانستان ظرف 40 سال گذشته به شمار می رود وولف با "حامد کرزای" همتای افغان خود دیدار و بر لزوم مقابله جدی کابل با تروریسم تاکید کرد.

پیش از ظهر امروز نیز وولف طی دیدار با نمایندگان گروههای غیردولتی در کابل از فعالیتهای این گروهها در زمینه های حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان استقبال کرد.

وی گفت: من به افغانستان آمده ام تا بگویم که آلمان شما را تنها نخواهد گذاشت. به گفته رئیس جمهوری آلمان، این کشور بعد از سال 2014 نیز که زمان خروج نظامیان خارجی از افغانستان اعلام شده، به دوستی و همکاری با کابل ادامه می دهد.

دیدار کرزای و وولف با هدف هماهنگی برای برگزاری کنفرانس افغانستان در دسامبر سال جاری در بن انجام می شود. در این کنفرانس بین المللی که به دعوت کرزای و میزبانی آلمان برگزار می شود چشم انداز افغانستان بعد از 2014 و نفش کشورهای خارجی و منطقه ای در کمک به برقراری امنیت و ثبات در این کشور مورد بررسی قرار می گیرد.