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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

آیت الله طباطبایی ن‍ژاد:

عوارض آلایندگی کارخانجات به شهرداری و محیط زیست پرداخت شود

عوارض آلایندگی کارخانجات به شهرداری و محیط زیست پرداخت شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: باید عوارض آلایندگی کارخانه ها به صورت سالانه به شهرداری و محیط زیست پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با محوریت فرهنگ سازی برای محیط زیست با اشاره به اصل 50 قانون اساسی در خصوص حفاظت از محیط زیست که در آن بندهایی به ممنوعیت فعالیت صنایع آلاینده محیط زیست اشاره دارد، اظهار داشت: وضعیت عوض شده وصنایع نمی توانند همانند قدیم به صورت سنتی فعالیت کنند بنابراین نیاز به صنایع جدید است و آلایندگی صنایع نمی تواند دلیلی بر تعطیلی آنها باشد.

وی با بیان اینکه صنایع نمی توانند به صورت سنتی فعالیت کنند، افزود: تعطیلی صنایع امکان پذیر نیست بلکه باید برای استانداردسازی سوخت آنها چاره ای اندیشیده شود.

آیت الله طباطبایی ن‍ژاد اظهار داشت: باید پیشنهادهایی که از سوی سازمانهای مختلف به خصوص محیط زیست مطرح می شود جنبه کاربردی باشد.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تاکید کرد: باید عوارض آلایندگی به صورت سالانه به شهرداری و محیط زیست پرداخت شود و صنایع به بهانه اینکه یک بار درخت کاشته اند از پرداخت این پول سر باز نزنند.

وی ادامه داد: احترام گذاشتن به فضای سبز باید فرهنگی همه گیر شود و اگر همه قوانین را مراعات کنند، اوضاع زیست محیطی بسیار مطلوب می شود.

طباطبایی نژاد یادآور شد: درختان کاج برای تصفیه هوا آن چنان مناسب نیستند که از سوی صنایع کاشته شده اند  و باید درختانی کاشته شود که برگهای پهن داشته باشند.

کد مطلب 1434854

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