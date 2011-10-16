لرستان نیازمند چهار مرکز مستقل اختلال یادگیری دانش آموزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان ندری در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در راستای رفع نیازها در این زمینه دو مرکز مستقل اختلال یادگیری در نواحی یک و دو خرم آباد راه اندازی شد.
وی هدف از ایجاد این مراکز را شناسایی اختلالات یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی و بررسی و مشاوره این اختلالات و همچنین اتقاء کیفیت و برقراری عدالت آموزشی دانست.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان لرستان گفت: فعالیت این مراکز کارشناسی شده و با رویکرد برنامه محوری شروع و ادامه می یابد تا در نهایت خروجی مناسبی داشته باشد.
ندری افزود: با راه اندازی این مراکز تعداد مراکز مستقل اختلال یادگیری به 12 مرکز رسیده که با توجه به جمعیت دانش آموزان مقطع ابتدایی استان راه اندازی چهار مرکز دیگر ضروری است.
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