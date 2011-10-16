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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۲

ندری خبر داد:

لرستان نیازمند چهار مرکز مستقل اختلال یادگیری دانش آموزان است

لرستان نیازمند چهار مرکز مستقل اختلال یادگیری دانش آموزان است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان گفت: این استان نیازمند چهار مرکز مستقل اختلال یادگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان ندری در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در راستای رفع نیازها در این زمینه دو مرکز مستقل اختلال یادگیری در نواحی یک و دو خرم آباد راه اندازی شد.

وی هدف از ایجاد این مراکز را شناسایی اختلالات یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی و بررسی و مشاوره این اختلالات و همچنین اتقاء کیفیت و برقراری عدالت آموزشی دانست.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان لرستان گفت: فعالیت این مراکز کارشناسی شده و با رویکرد برنامه محوری شروع و ادامه می یابد تا در نهایت خروجی مناسبی داشته باشد.

ندری افزود: با راه اندازی این مراکز تعداد مراکز مستقل اختلال یادگیری به 12 مرکز رسیده که با توجه به جمعیت دانش آموزان مقطع ابتدایی استان راه اندازی چهار مرکز دیگر ضروری است.

کد مطلب 1434883

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