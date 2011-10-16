108 نفر برای اجرای سرشماری در رامیان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی عصر یکشنبه در مرحله سوم دوره آموزشی ویژه عوامل اجرایی طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن افزود: این تعداد از بین افرادی که در سایت مرکز آمار ثبت نام برای همکاری در این طرح اعلام آمادگی کرده اند، گزینش شدند.

وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت جذب نفرات از بین شرکت کنندگان 108 نفر برای اجرای این طرح در شهرستان انتخاب شده اند.

سمیعی در ادامه بر اهمیت موضوع سرشماری و داشتن آمار و اطلاعات دقیق در انجام مدیریت کشور اشاره کرد.

وی از خانواده ها خواست با صداقت کامل به سئوالات ماموران سرشماری پاسخ دهند.

فرماندار رامیان در پایان به محرمانه بودن اطلاعات شخصی افراد اشاره کرد و از ماموران این طرح خواست با کمال دقت و حوصله نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.