300 میلیون ریال صرف احداث مرکز آموزش رانندگان کوهدشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله حیدری در بازدید از پروژه های در حال احداث کوهدشت اظهار داشت: توسعه همه جانبه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و فضاهای آموزشی مورد نیاز از اولویت های اساسی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سطح کشور است.

وی با اشاره به پروژه های در دست اجرای این شهرستان، عنوان کرد: رمپ های ورودی و خروجی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی امیری در محور شهرستان کوهدشت با هزینه ای بالغ بر 800 میلیون ریال به صورت بلاعوض توسط این اداره کل آسفالت می شود و در آینده ای نزدیک این مشکل مرتفع و راههای دسترسی مجتمع مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان همچنین پس از بازدید از محل احداثی برای آموزش رانندگان و فعالان بخش حمل و نقل در کوهدشت، اظهار داشت: با به بهره برداری رساندن این مرکز با ظرفیت آموزش همزمان 40 نفر از این پس امکان آموزش های لازم در این مکان میسر می شود و از مراجعه به مرکز استان و خطرات احتمالی در حین سفر جلوگیری به عمل خواهد آمد.

حیدری یادآور شد: فضای آموزشی ایجاد شده توسط سرمایه گذار بخش خصوصی با هزینه ای بالغ بر 300 میلیون ریال با تجهیزات کامل طی هفته آینده با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان راه اندازی و مورد بهره برداری قرار می گیرد.