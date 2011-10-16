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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۲:۰۴

افتتاح مدرسه علمیه امام رضا (ع) در صفادشت

افتتاح مدرسه علمیه امام رضا (ع) در صفادشت

ملارد - خبرگزاری مهر: مدیر مدرسه عملیه امام رضا(ع) صفادشت ملارد از آغاز به کار این مدرسه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام  ابراهیم شعبانی عصر یکشنبه در مراسم گشایش مدرسه علمیه امام رضا(ع) افزود: طلاب، استادان، کادر آموزشی تربیتی و فرهنگی و تمامی افرادی که در جهت خدمت‌ رسانی به حوزه‌های علمیه در حال فعالیت هستند در واقع همگی خادم دین و مورد توجه پروردگار متعال هستند.

وی با بیان اینکه هدف حوزه‌های علمیه، طلبه‌پروری است، افزود: طلبه مکتب امام صادق (ع) باید ضمن رعایت تقوا و تهجد در تحصیل علم و معرفت نیز اهتمام ورزد.

مدیر مدرسه علمیه امام رضا(ع) صفادشت ملارد گفت: رعایت و انجام اموری چون پیش مطالعه، پس مطالعه و مباحثه جهت پیشرفت و رشد علمی طلاب بسیار حائز اهمیت است که در این بین مباحثه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، طلاب جوان را به رعایت ادب و احترام نسبت به ساحت مقدس پدر و مادر سفارش کرد و افزود: بدانید که پیشرفت، سعادت و خیر دنیا و آخرت همه در دعای پدر و مادر خلاصه می‌شود.

شعبانی گفت: نباید از یاد ببریم که غایت و هدف اصلی طلبگی رعایت تقوا، تهذیب نفس و رسیدن به محبت الهی است.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از روند امور آموزشی این مدرسه علمیه گفت: در حال حاضر در این مدرسه بیش از 40 طلبه آماده و فعال به تحصیل حضور دارند.

همچنین در پایان ، مراسم تحلیف طلاب این مدرسه در حضور مسئولان و مردم صفادشت برگزار شد که طلاب به همراه مدیر مدرسه، متن سوگندنامه را به صورت گروهی زمزمه کرده و خود را نسبت به رعایت آن ملزم دانستند.

در بخشی از متن این سوگندنامه بر تلاش وافر و خدمت صادقانه در جهت احیای مذهب تشیع و معارف نبوی و همچنین سربازی نسبت به ساحت مقدس حضرت بقیة‌الله‌‌الاعظم (عج) تأکید شده است. 
 

کد مطلب 1434959

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