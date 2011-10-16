افتتاح مدرسه علمیه امام رضا (ع) در صفادشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم شعبانی عصر یکشنبه در مراسم گشایش مدرسه علمیه امام رضا(ع) افزود: طلاب، استادان، کادر آموزشی تربیتی و فرهنگی و تمامی افرادی که در جهت خدمت‌ رسانی به حوزه‌های علمیه در حال فعالیت هستند در واقع همگی خادم دین و مورد توجه پروردگار متعال هستند.

وی با بیان اینکه هدف حوزه‌های علمیه، طلبه‌پروری است، افزود: طلبه مکتب امام صادق (ع) باید ضمن رعایت تقوا و تهجد در تحصیل علم و معرفت نیز اهتمام ورزد.

مدیر مدرسه علمیه امام رضا(ع) صفادشت ملارد گفت: رعایت و انجام اموری چون پیش مطالعه، پس مطالعه و مباحثه جهت پیشرفت و رشد علمی طلاب بسیار حائز اهمیت است که در این بین مباحثه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، طلاب جوان را به رعایت ادب و احترام نسبت به ساحت مقدس پدر و مادر سفارش کرد و افزود: بدانید که پیشرفت، سعادت و خیر دنیا و آخرت همه در دعای پدر و مادر خلاصه می‌شود.

شعبانی گفت: نباید از یاد ببریم که غایت و هدف اصلی طلبگی رعایت تقوا، تهذیب نفس و رسیدن به محبت الهی است.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از روند امور آموزشی این مدرسه علمیه گفت: در حال حاضر در این مدرسه بیش از 40 طلبه آماده و فعال به تحصیل حضور دارند.

همچنین در پایان ، مراسم تحلیف طلاب این مدرسه در حضور مسئولان و مردم صفادشت برگزار شد که طلاب به همراه مدیر مدرسه، متن سوگندنامه را به صورت گروهی زمزمه کرده و خود را نسبت به رعایت آن ملزم دانستند.

در بخشی از متن این سوگندنامه بر تلاش وافر و خدمت صادقانه در جهت احیای مذهب تشیع و معارف نبوی و همچنین سربازی نسبت به ساحت مقدس حضرت بقیة‌الله‌‌الاعظم (عج) تأکید شده است.

