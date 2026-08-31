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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۹

کشتی ساحلی نوجوانان جهان- باکو

تیم ملی کشتی ساحلی ایران با کسب ۶ مدال قهرمان شد

تیم ملی کشتی ساحلی ایران با کسب ۶ مدال قهرمان شد

تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان ایران با کسب ۶ مدال در مسابقات نوجوانان جهان در باکو به مقام قهرمانی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان ایران در جریان مسابقات جهانی که در روزهای ۴ و ۵ شهریورماه در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شد، با نمایش درخشان خود توانست عنوان قهرمانی را کسب کند. در این رقابت‌ها که با حضور ۲۰ تیم از کشورهای مختلف برگزار گردید، ملی‌پوشان ایران با کسب مجموع ۶ مدال (۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز) و ثبت ۸۵ امتیاز، بر سکوی نخست ایستادند.

مدال‌آوران تیم ملی ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

مدال‌های طلا:
کیارش ترابی (وزن ۷۰ کیلوگرم)
امیرصالح جاویدانی (وزن ۹۰ کیلوگرم)

مدال‌های نقره:
هومن کلهری (وزن ۷۰ کیلوگرم)
رضا جلیلیان (وزن ۸۰ کیلوگرم)

مدال‌های برنز:
امیرعلی دومیرکلایی (وزن ۶۰ کیلوگرم)
امیرعلی امینی (وزن ۹۰ کیلوگرم)

کد مطلب 6932645
سیده فرزانه شریفی

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