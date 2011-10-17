پنج اثر فرهنگی ناملموس زنجان در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آثار شامل موسیقی عاشیقی زنجان، گویش خویینی، چاقوسازی زنجان، چاروق دوزی زنجان و ملیله کاری زنجان است.

آثار ثبت شده در اجرای ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب 1384 هجری خورشیدی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 12 کنوانسیون فوق و مواد 2و3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 87.11.6 هیئت وزیران به ثبت رسیده اند.



پیش از این نیز مراسم "دسته عزادارای حسینیه اعظم زنجان" و "مراسم تعزیه" در فهرست میراث معنوی کشور به رسیده بود با ثبت این تعداد، مجموع آثار ثبت شده استان زنجان در فهرست میراث معنوی به هفت اثر رسید.

