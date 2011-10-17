  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

پنج اثر فرهنگی ناملموس زنجان در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شد

پنج اثر فرهنگی ناملموس زنجان در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شد

زنجان - خبرگزاری مهر: پنج اثر فرهنگی ناملموس استان زنجان طبق اعلام معاونت میراث فرهنگی کشور در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این آثار شامل موسیقی عاشیقی زنجان، گویش خویینی، چاقوسازی زنجان، چاروق دوزی زنجان و ملیله کاری زنجان است.
 
آثار ثبت شده در اجرای ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب 1384 هجری خورشیدی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 12 کنوانسیون فوق و مواد 2و3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 87.11.6 هیئت وزیران به ثبت رسیده اند.

پیش از این نیز مراسم "دسته عزادارای حسینیه اعظم زنجان" و "مراسم تعزیه" در فهرست میراث معنوی کشور به رسیده بود با ثبت این تعداد، مجموع آثار ثبت شده استان زنجان در فهرست میراث معنوی به هفت اثر رسید.
 
کد مطلب 1435351

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها