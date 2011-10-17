50 درصد از سرطانهای شایع زنان ارثی است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر مرتضی صدیقی افزود: سرطان ها به عنوان سومین عامل مهم مرگ و میر کشور پس از بیماری های قلبی و عروقی و حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و طیف وسیعی از این سرطان ها در میان زنان شیوع دارد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی تا سال 2020 سرطان ها به عنوان سکاندار عوامل مرگ و میر مطرح خواهد بود و توصیه این سازمان بر شناخت و ترویج راه های موثر در برخورد و پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.

وی افزود: سرطان های تخمدان، دهانه رحم و پستان از مهمترین سرطان های شایع زنان است که تاکید ویژه ای بر غربالگری و تست منظم ماموگرافی از 40 سالگی و پاپ اسمیر از 30 سالگی می شود.

صدیقی گفت: سرطان ها، بیماری های خاموش بوده که نباید نسبت به آن ها بی تفاوت بود و سوابق غربالگری سرطان دهانه رحم در دنیا نشان داده که با پیشگیری شمار قربانیان این نوع سرطان کاهش محسوسی داشته است.

وی، عامل اصلی بروز سرطان دهانه رحم را ویروس زگیل تناسلی دانست و گفت: رعایت بهداشت جنسی، حساسیت به زخم های زنانگی و برهم خوردگی دوره های قاعدگی و تست های سالانه پاپ اسمیر در شناخت و درمان زود هنگام این نوع سرطان ضروری است.

وی گفت: 37 درصد تومورهای تخمدان زنان خوش خیم است و حساسیت افراد نسبت به مراجعه به متخصص و انجام مراحل تشخیصی لازم برای مطمئن شدن در این خصوص الزامی است.

متخصص پاتولوژی و آسیب شناسی تومورهای سرطانی، چاقی را یکی از علل ایجاد تومورهای سرطانی در زنان به ویژه تخمدان و دهانه رحم دانست و گفت: درصد بالای زنان کشور در حالی که چاق هستند از کم خونی و فقر ویتامین رنج می برند که این نشان دهنده تغذیه ناسالم است.

صدیقی تصریح کرد ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها عامل مهمی در جلوگیری از بروز سرطان ها هستند و زنان با تنظیم برنامه تغذیه سالم و سرشار از سبزی و میوه خام، می توانند گام مهمی در پیشگیری از سرطان ها بردارند.

وی گفت: مصرف مواد نگهدارنده غذاهای کنسرو شده، مصرف غذاهای فست فود ( غذاهای آماده) و سرخ شده و روغن های حرارت دیده به شدت خطر ابتلا به سرطان ها را افزایش می دهد.

صدیقی، بانوان را به انجام ورزش منظم روزانه توصیه کرد و گفت: آمارها بیانگر رابطه معکوس ورزش و بروز سرطان پستان در زنان است و در این راستا نیز باید برنامه های فرهنگی و تقویت زیرساخت های ورزشی از سوی مسئولان برای زنان مورد توجه خاص باشد.

وی افزود: سرطان های تخمدان به دلیل این که فضای مناسب و وسیع برای رشد در محوطه شکمی دارند متاسفانه دیرهنگام تشخیص داده می شوند و حساسیت و انجام اقدامات پیشگیرانه در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است.

صدیقی اثر مصرف مواد دخانی را در بروز سرطان و سایر بیماری ها در زنان 10 برابر بیشتر از مردان دانست و تاکید کرد زنان به هیچ وجه از مواد دخانی استفاده نکنند.