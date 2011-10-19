کارگران ساختمانی در قزوین کارت مهارت دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادری عصر سه شنبه در جلسه شورای فنی که در محل استانداری تشکیل شد دریافت کارت مهارت را در ارتقاء کیفی کار شاغلان بخش ساختمان مهم دانست و خواستار توجه جدی شاغلان این بخش به این موضوع شد.

وی بر ضرورت انجام تمهیداتی جهت افزایش ایمنی در محیط کارگاهها اشاره کرد و افزود: گذراندن دوره های مهارت آموزی برای کارگران و تلاش جهت افزایش ایمنی محیط کار برای کارگران کارگاهها موجب می شود تا از بروز سوانحی که جان کارگران را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود.

در این جلسه پروژه های عمرانی مربوط به اداره کل کار و شهرداری سیردان مورد بررسی قرار گرفت و دستور لازم جهت رفع مشکلات فعلی پروژه ها صادر شد.

در این جلسه همچنین در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی از جمله بتن بحث و تبادل نظر شد و اعضا دیدگاههای خود را مطرح کردند.