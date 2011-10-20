  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۰:۴۹

شب‌کاملاایرانی درشهر پیامبر/

دعای کمیل 26 هزار نفری ایرانیان در بین‌الحرمین طنین‌انداز شد

دعای کمیل 26 هزار نفری ایرانیان در بین‌الحرمین طنین‌انداز شد

دعای کمیل 26 هزار نفری حجاج ایرانی دیشب در حالی در بین‌الحرین مدینه منوره طنین‌انداز شد که پلیس عربستان سعودی شاهد نظم و انضباط خاص ایرانیانی بود که در فضایی آرام و معنوی به ذکر دعا پرداختند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، نخستین دعای کمیل زائران ایرانی مدینه اول در بین الحرمین و در فاصله بین بقیع و مسجدالنبی با حضور گسترده و بیش از 26 هزار نفری ایرانیان راس ساعت 21 و30 دقیقه آغاز شد و راس ساعت 22 و30 دقیقه به وقت محلی پایان یافت. در این مراسم روحانی حجاج ایرانی در فضایی آرام و معنوی به ذکر دعا پرداختند.

از میهمانان ویژه این مراسم حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و حجت الاسلام قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی بودند، ضمن اینکه در نخستین دعای کمیل مردان و زنان پیر و جوان از استانهای مختلف کشور حضور داشتند، جانبازان هم بودند.



در نخستین دعای کمیل امسال مداحان اهل بیت چون محمدرضا طاهری و سیدجعفر ماه رخسار به ذکر دعا پرداخته و در مدح و منقبت رسول الله (ص) و ائمه مظلوم بقیع (ع) مدیحه سرایی کردند، البته قاری دعای کمیل محمدرضا غلامرضازاده و قاری قرآن استاد سعید طوسی بودند.

در عین حال، دعای کمیل با هماهنگی مقامات سعودی و حضور پلیس این کشور برگزار شد و در طول برگزاری این مراسم با شکوه، خیابانهای اطراف مسجد النبی (ص) به خصوص خیابان‌های علی ابن ابی طالب و ابوذر مسدود شده و تنها زائران ایرانی اجازه حضور در این منطقه را یافتند.

از حاشیه‌های این مراسم حضور گسترده پلیس مدینه منوره و دورمین‌های فیلمبرداری و عکاسی عربستانی‌هایی بود که لحظه به لحظه تمام صحنه‌های این مراسم را فیلمبرداری و یا عکاسی می‌کردند.

نخستین دعای کمیل ایرانیان در بین الحرمین از تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران و شبکه های رادیویی نیز پخش شد.

کد مطلب 1438909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها