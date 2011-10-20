به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، نخستین دعای کمیل زائران ایرانی مدینه اول در بین الحرمین و در فاصله بین بقیع و مسجدالنبی با حضور گسترده و بیش از 26 هزار نفری ایرانیان راس ساعت 21 و30 دقیقه آغاز شد و راس ساعت 22 و30 دقیقه به وقت محلی پایان یافت. در این مراسم روحانی حجاج ایرانی در فضایی آرام و معنوی به ذکر دعا پرداختند.

از میهمانان ویژه این مراسم حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و حجت الاسلام قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی بودند، ضمن اینکه در نخستین دعای کمیل مردان و زنان پیر و جوان از استانهای مختلف کشور حضور داشتند، جانبازان هم بودند.







در نخستین دعای کمیل امسال مداحان اهل بیت چون محمدرضا طاهری و سیدجعفر ماه رخسار به ذکر دعا پرداخته و در مدح و منقبت رسول الله (ص) و ائمه مظلوم بقیع (ع) مدیحه سرایی کردند، البته قاری دعای کمیل محمدرضا غلامرضازاده و قاری قرآن استاد سعید طوسی بودند.

در عین حال، دعای کمیل با هماهنگی مقامات سعودی و حضور پلیس این کشور برگزار شد و در طول برگزاری این مراسم با شکوه، خیابانهای اطراف مسجد النبی (ص) به خصوص خیابان‌های علی ابن ابی طالب و ابوذر مسدود شده و تنها زائران ایرانی اجازه حضور در این منطقه را یافتند.

از حاشیه‌های این مراسم حضور گسترده پلیس مدینه منوره و دورمین‌های فیلمبرداری و عکاسی عربستانی‌هایی بود که لحظه به لحظه تمام صحنه‌های این مراسم را فیلمبرداری و یا عکاسی می‌کردند.

نخستین دعای کمیل ایرانیان در بین الحرمین از تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران و شبکه های رادیویی نیز پخش شد.