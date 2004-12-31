كتاب " تفكر سياسي مرتضي مطهري" منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر"، استاد مرتضي مطهري از شخصيت هاي برجسته انقلاب اسلامي ايران بود كه باعث پيروزي انقلاب اسلامي شد.



مطهري از محضر مرحوم آيت ‌الله العظمي بروجردي (در فقه و اصول) و حضرت امام خميني(ره) (به مدت دوازده سال در فلسفة ملاصدرا و عرفان و اخلاق و اصول) و مرحوم علامه سيد محمد حسين طباطبايي (در فلسفه: الهيات شفاي بوعلي و دروس ديگر) بهره گرفت.



وي در رابطه با مسائل نظري ديني ، اجتماعي و اقتصادي به تحقيق و بررسي مي پرداخت. استاد مطهري به طور كلي به عنوان يك شخصيت روشنفكر در ميان علماي شيعه و ايراني در نظر گرفته مي شود.



اين كتاب به زندگي و آثار اين فيلسوف، حقوقدان، واعظ و نويسنده كه در مدرسه علوم ديني قم تحصيل كرد پرداخته است .



عناوين اين كتاب عبارت است از : مقدمه، دوره تحصيلي، آثار آكادميك و فعاليت هاي سياسي، ديدگاه هاي اقتصادي، ديدگاه هاي سياسي، يادداشت هاي پاياني، شرح حال.

"محمود داوري" نويسنده اين اثر، استاد تدريس جامعه شناسي در دانشگاه قم است.

