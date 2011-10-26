  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

مسابقات بسکتبال بانوان محلات مشهد پایان یافت

مسابقات بسکتبال بانوان محلات مشهد پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مسابقات بسکتبال بانوان محلات مشهد با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بسکتبال بانوان المپیاد ورزشی محلات مشهد، یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس در سه رده سنی  و با حضور دو هزار و 900 ورزشکار در قالب 242 تیم با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابت‌ها و در رده سنی 15 تا 20 سال تیم شهرزاد از منطقه 2 به مقام قهرمانی رسید و پس از این تیم، تیم‌های آستان قدس از منطقه 2 و شهید رحمانی از منطقه 3 به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم جای گرفتند.

همچنین در رده سنی 21 تا 30 سال تیم شهید کاظمی از منطقه 2 با غلبه بر تیم شهید رجایی از منطقه 9 شهرداری به مقام اول دست یافت و تیم بارثاوا از منطقه 2 نیز در جای سوم ایستاد.

در رده سنی 31 سال به بالا نیز تیم شهید ده بالایی بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های یاس از منطقه 8 و شهید برونسی از منطقه 9 به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

کد مطلب 1444294

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها