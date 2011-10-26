مسابقات بسکتبال بانوان محلات مشهد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بسکتبال بانوان المپیاد ورزشی محلات مشهد، یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس در سه رده سنی و با حضور دو هزار و 900 ورزشکار در قالب 242 تیم با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابت‌ها و در رده سنی 15 تا 20 سال تیم شهرزاد از منطقه 2 به مقام قهرمانی رسید و پس از این تیم، تیم‌‎های آستان قدس از منطقه 2 و شهید رحمانی از منطقه 3 به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم جای گرفتند.

همچنین در رده سنی 21 تا 30 سال تیم شهید کاظمی از منطقه 2 با غلبه بر تیم شهید رجایی از منطقه 9 شهرداری به مقام اول دست یافت و تیم بارثاوا از منطقه 2 نیز در جای سوم ایستاد.

در رده سنی 31 سال به بالا نیز تیم شهید ده بالایی بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های یاس از منطقه 8 و شهید برونسی از منطقه 9 به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.