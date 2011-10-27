دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه سوم دانشگاه های کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبستری ظهر چهارشنبه در دومین سمینار علم سنجی و رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: رسیدن به رتبه نخست در نقشه جامع علمی کشور تکلیف شده و ما باید در این راستا با برنامه ریزی ها دقیق و کشیدن نقشه راه گام های بلندی را برداریم.

شبستری با بیان اینکه امروز خواسته یا نا خواسته در سطح جهان تمامی دانشگاه ها رتبه بندی می شوند افزود: در حال حاضر دانشگاه علوم پرشکی مشهد رتبه سوم کشور را دارد و در جهت معرفی این دانشگاه به عنوان دانشگاه برتر جهان اسلام باید بیشتر تلاش شود.

وی ادامه داد: پژوهش خوب در کنار آموزش و درمان مطلوب است که اتفاق می افتد و امروز اگر ما بخواهیم در صحنه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید همگام با ارتقاء رتبه بندی ها جهانی حرکت کنیم.

شبستری با بیان اینکه جهاد علمی یعنی دانشگاها با تمام پتانسیل و در تمام زمینه‌ها رو به جلو حرکت کنند، افزود:برگزاری گردهمایی‌ها و سمینارهایی با محتوای بسیار غنی به خصوص با نگاهی به علوم پایه یکی از راه‌های تولید علم و حرکت در مسیر جهاد علمی است که در این راستا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نگاهی ویژه به مباحث علوم پایه و علوم بین رشته‌ای دارد.

وی سپس با اشاره به اینکه حوزه بهداشت پایه و اصل اساسی محسوب می شود تصریح کرد: بدون تردید جز مردم کسی نمی تواند به نحوه کار و عمکردها در حوزه بهداشت امتیاز بدهد.

شبستری ادامه داد: در بحث درمان نیز با رضایت یا عدم خرسندی مردم است که امتیاز و کارکرد واقعی مشخص و لحاظ می شود.