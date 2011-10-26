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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

سرهنگ کبکی:

سه محموله قاچاق در خرم آباد کشف و ضبط شد

سه محموله قاچاق در خرم آباد کشف و ضبط شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان از کشف سه محموله قاچاق به ارزش 880 میلیون ریال در خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خدامراد کبکی در این رابطه اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالای گمرکی دخانی - ترانزیتی ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز آگاهی استان در خرم آباد از یک دستگاه کامیون کشنده تعداد 550 کیسه برنج فاقد مجوز حمل به وزن 22 تن را کشف و ضبط و یکنفر را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: ارزش تقریبی محموله قاچاق کشف شده 330 میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ کبکی افزود: همچنین در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالای گمرکی ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی استان از یک دستگاه کامیون کشنده یک دستگاه کمپرسور خارجی به ارزش تقریبی 300 میلیون ریال را کشف و یکنفر را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان تصریح کرد: همچنین در یک عملیات دیگر ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی استان از یک دستگاه خاور ایسوزو، یک دستگاه کمپرسور خارجی به ارزش تقریبی 250 میلیون ریال را کشف و یکنفر را دستگیرکردند.

وی یادآور شد: هر سه متهم یاد شده به همراه خودروهای توقیفی و محموله های کشف شده قاچاق به گمرک استان لرستان تحویل شدند.

کد مطلب 1444576

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