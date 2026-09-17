به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عمران‌فر اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از طلافروشان یاسوج مبنی بر مسدود شدن حساب‌های بانکی آنها پس از دریافت وجوه مشکوک، بررسی‌های تخصصی پلیس فتا در این زمینه آغاز شد.

وی افزود: در جریان تحقیقات، پنج نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این افراد به عنوان همکار هکرها، وجوه حاصل از برداشت‌های غیرمجاز را در حساب‌های بانکی مختلف جابه‌جا می‌کردند.

۹ میلیارد ریال از وجوه سرقتی به طلا تبدیل شد

رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بخشی از وجوه انتقال‌یافته توسط اعضای این باند در طلافروشی‌های سطح شهر به طلا و سکه تبدیل شده است.

عمران‌فر با اشاره به ادامه بررسی تراکنش‌های مالی متهمان گفت: در بررسی‌های اولیه و طی یک هفته، حدود ۹ میلیارد ریال از وجوه سرقتی که توسط این افراد انتقال یا نقد شده و برای خرید طلا و سکه اختصاص یافته بود، شناسایی شد.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، مجموع تراکنش‌های مرتبط با این افراد بیش از ۲۰ میلیارد ریال بوده که میزان دقیق آن پس از بررسی ادله دیجیتال و تجهیزات الکترونیکی کشف‌شده مشخص خواهد شد.

استفاده از حساب افراد اجیرشده برای پولشویی

رئیس پلیس فتای استان با تشریح شیوه فعالیت این باند گفت: متهمان با اجیر کردن برخی افراد معتاد از استان‌های همجوار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و تهیه کارتخوان به نام آنها کرده و از این حساب‌ها برای جابه‌جایی و پولشویی وجوه استفاده می‌کردند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سه دستگاه کارتخوان، پنج دستگاه تلفن همراه، ۱۶ فقره کارت بانکی، یک دستگاه خودروی پژو پارس و یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

عمران‌فر ادامه داد: بررسی تلفن‌های همراه و سایر تجهیزات دیجیتال کشف‌شده برای شناسایی ابعاد دیگر پرونده و شناسایی سایر همدستان این باند همچنان ادامه دارد.

تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای شبکه ادامه دارد

رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای این شبکه ادامه دارد، گفت: بررسی‌ها برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده در داخل و خارج از استان در حال انجام است.

وی به شهروندان توصیه کرد: از باز کردن لینک‌های ناشناس که از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند خودداری کنند و به هیچ عنوان روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنند.

عمران‌فر همچنین از شهروندان خواست کارت بانکی و سیم‌کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، چراکه مسئولیت سوءاستفاده احتمالی از این ابزارها متوجه صاحب آن خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان از عضویت در کانال‌ها و صفحات مجازی با عناوینی مانند «سرمایه‌گذاری»، «وام فوری» و موارد مشابه نیز خودداری کنند.