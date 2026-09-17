به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ ابن‌الرضا در نشست با بانوان صنعت دفاعی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروهای مسلح و وزارت دفاع، اظهار کرد: پیشرفت و اقتدار امروز صنعت دفاعی کشور حاصل تدبیر و هدایت قائد شهید در مسیر بازدارندگی، اقتدار دفاعی، خوداتکایی، نوآوری و تقویت بنیه دفاعی است؛ مسیری که با مجاهدت دانشمندان، مهندسان و کارکنان وزارت دفاع به ثمر نشست.

وی افزود: امروز هر گامی که در مسیر تقویت بنیه دفاعی کشور برمی‌داریم، ادامه راه مردان و زنانی است که جان خود را برای عزت و امنیت سرزمین اسلامی تقدیم کردند؛ از شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده تا یک هزار و ۲۰۰ شهید وزارت دفاع که هر یک بخشی از تاریخ پرافتخار دفاع از کشور را رقم زدند.

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به نقش بانوان در صنعت دفاعی کشور گفت: امروز از بخشی از صنعت دفاعی کشور سخن می‌گوییم که بدون نقش‌آفرینی زنان این سرزمین، روایت کاملی از آن نمی‌توان ارائه کرد. بانوان نیمی از جمعیت کشور و یکی از ارکان مهم و اثرگذار جامعه هستند و سهم آنان در تحولات کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا با اشاره به تحولات جایگاه اجتماعی زنان در تاریخ ایران و نقش انقلاب اسلامی در این زمینه تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی این بود که زن ایرانی توانست در کنار نقش ارزشمند خود در خانواده، در عرصه‌های مختلف اجتماعی نیز با هویت، توانمندی و ظرفیت‌های خود حضور پیدا کند و در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: زنان به‌عنوان نیمی از منابع انسانی کشور، نه‌تنها موضوع و هدف فرآیند توسعه هستند، بلکه خود یکی از مهم‌ترین اهرم‌های پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی به شمار می‌روند و هر اندازه بتوانیم این سرمایه عظیم انسانی را بهتر شناسایی، توانمند و در مسیر درست به کار بگیریم، ظرفیت بیشتری برای پیشرفت کشور ایجاد خواهیم کرد.

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به تجربه جنگ اخیر اظهار کرد: نیروهای نظامی ارتش متجاوز و تروریست آمریکا تا دیروز، بر پایه ادعاهای بی‌اساس ترامپ، به تسلیحات و ظرفیت نظامی خود مغرور بودند، اما واقعیت میدان نبرد نشان داد که سامانه‌های پاتریوت، تاد و موشک‌های تاماهاک در مواجهه با فناوری پیشرفته موشکی و پهپادی ایران با چالش مواجه شدند.

وی افزود: امروز توان بازدارندگی کشور در دستان دانشمندان، محققان و مهندسان جوان وزارت دفاع است؛ جوانانی که با طراحی و تولید سامانه‌های نسل جدید، توانمندی‌های دفاعی کشور را ارتقا داده‌اند و این مسیر به اذن‌الله ادامه خواهد داشت.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا در ادامه با تأکید بر نقش بانوان در آینده صنعت دفاعی گفت: ما به توانمندی بانوان صنعت دفاعی افتخار می‌کنیم و معتقدیم آینده این صنعت بدون حضور و مشارکت جدی آنان قابل تصور نیست. آینده صنعت دفاعی، آینده‌ای است که در آن دانش، فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی تعیین‌کننده خواهد بود و زنان سهمی جدی در ساختن این آینده خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: امروز صنعت دفاعی ایران در بسیاری از حوزه‌ها به توانمندی‌های بومی دست یافته است و بخشی از این مسیر مرهون تلاش زنانی است که شاید نام بسیاری از آنها کمتر شنیده شده باشد، اما اثر تلاششان در جای‌جای این صنعت باقی مانده است.

سرپرست وزارت دفاع با بیان اینکه بانوان صنعت دفاعی در دوران جنگ نیز در کنار سایر نیروهای کشور نقش‌آفرین بودند، گفت: همان اراده‌ای که زنان این سرزمین را در سخت‌ترین روزهای جنگ در کنار صنعت دفاعی نگه داشت، امروز نیز می‌تواند آنان را در خط مقدم علم، فناوری، نوآوری و آینده‌سازی دفاعی قرار دهد.

وی همچنین بر توجه همزمان به نقش اجتماعی و خانوادگی بانوان تأکید کرد و افزود: در کنار نقش‌آفرینی علمی، فناورانه و مدیریتی بانوان، نباید از نقش مهم و ارزشمند آنان در خانواده غافل شویم. بانوان ما در کنار نقش‌آفرینی علمی و حرفه‌ای، نقش مادری و همسری خود را نیز با صبر، مسئولیت‌پذیری و تعادل ایفا می‌کنند و این جمع میان مسئولیت اجتماعی و خانوادگی، یکی از ویژگی‌های ارزشمند زن ایرانی است.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا از اجرای برنامه‌های ویژه وزارت دفاع برای جذب، نگهداشت و توانمندسازی بانوان نخبه خبر داد و گفت: متناسب‌سازی محیط‌های کاری، شبکه‌سازی میان بانوان نخبه، آموزش‌های مدیریتی و ارتقای مهارت‌های سازمانی از جمله اقداماتی است که با هدف فراهم کردن زمینه حضور و ظهور هرچه بیشتر بانوان برجسته در مجموعه وزارت دفاع دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت هموار کردن مسیر حضور بانوان در زیست‌بوم فناوری و نوآوری دفاعی اظهار کرد: باید این ظرفیت را شناسایی کنیم، به آن میدان بدهیم و مسیر حضور و اثرگذاری بیشتر بانوان را در زیست‌بوم فناوری و نوآوری دفاعی هموار کنیم. ما در صنعت دفاعی به دنبال پر کردن صندلی‌ها نیستیم؛ به دنبال ساختن آینده‌ایم و برای ساختن آینده، به ذهن‌هایی نیاز داریم که بتوانند چیزی را ببینند که هنوز دیگران ندیده‌اند.

سرپرست وزارت دفاع در پایان گفت: اگر دیروز در روزهای جنگ، مسئله ما حفظ توان دفاعی و استمرار تولید بود، امروز مأموریت ما ساختن فناوری‌های جدید، توسعه قدرت بازدارندگی و حرکت در مرزهای دانش است و در این مسیر، از ظرفیت همه سرمایه‌های انسانی کشور، به‌ویژه بانوان نخبه و متخصص، استفاده خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: امروز دشمن بیش از آنکه از قدرت موجود ایران نگران باشد، از سرعت رشد این قدرت نگران است و این نگرانی زمانی بیشتر خواهد شد که بداند نیمه دیگر سرمایه انسانی کشور، یعنی زنان، نیز در این مسیر به میدان آمده‌اند.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا خاطرنشان کرد: ایران آینده را فقط با مردان خود نمی‌سازد؛ زنان این سرزمین نیز در ساختن قدرت، امنیت و آینده ایران سهمی جدی دارند و این سهم هر روز بزرگ‌تر خواهد شد.