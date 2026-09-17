توقیف ۱۰۰۰ تن سنگ مرمر قاچاق با پایش اطلاعاتی پلیس در گمرک بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس گمرکات غرب استان مستقر در گمرک بندرلنگه، با انجام اقدامات اطلاعاتی و در تعامل با عوامل گمرک، نسبت به پایش و بازرسی تخصصی یک فروند شناور باری اقدام کردند.

وی افزود: در جریان این بررسی، تعداد یک‌هزار و ۱۰۰ پالت سنگ مرمر به وزن تقریبی یک‌هزار تن و ارزش تقریبی ۳۲۰ میلیارد ریال که قرار بود به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شود، شناسایی و متوقف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی نشان داد محموله فاقد قبض انبار و قبض باسکول بوده و اظهارنامه نیز به مرحله نهایی خروج کالا نرسیده است؛ همچنین وزن اظهارشده در اسناد گمرکی با وزن واقعی محموله مغایرت داشت.

سرهنگ عزتی ادامه داد: در بررسی‌های بیشتر مشخص شد سقف سهمیه ارزشی کارت بازرگانی مورد استفاده نیز به اتمام رسیده و با توجه به عدم صدور قبض انبار، امکان احراز مالکیت کالا با صاحب کالای مندرج در اظهارنامه وجود نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای صیانت از حقوق دولت، جلوگیری از خروج کالاهای فاقد مجوز و برخورد با تخلفات و فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه صادرات، محموله پس از تنظیم صورتجلسه و مستندسازی، با هماهنگی مقام قضایی به انبار گمرک بندرلنگه منتقل و پرونده برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان در پایان تأکید کرد: پلیس با استقرار هدفمند در مبادی رسمی و بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و نظارت تخصصی، با هرگونه تلاش برای خروج غیرمجاز کالا و تضییع حقوق دولت با جدیت برخورد خواهد کرد.