مشوق ۱۰۰ میلیاردریالی برای گزارش فرارهای مالیاتی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی ظهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تأکید بر نقش مردم در شناسایی فرارهای مالیاتی، اظهار داشت: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک به فرار مالیاتی را از طریق سامانه «سوت‌زنی» سازمان امور مالیاتی گزارش کنند و در صورت واجد شرایط بودن گزارش، از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

وی افزود: برای گزارش‌های مؤثر و واجد شرایط، پاداشی تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط پیش‌بینی شده است که می‌تواند انگیزه‌ای برای مشارکت بیشتر مردم در مقابله با فرار مالیاتی و کمک به تحقق عدالت مالیاتی باشد.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، تصریح کرد: گزارش‌های ثبت‌شده پس از بررسی و راستی‌آزمایی کارشناسی، در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و حفظ صحت اطلاعات و حقوق اشخاص در این فرایند ضروری است.

کرماجانی، تصریح کرد: مقابله با فرار مالیاتی، زمینه‌ساز شفافیت اقتصادی و برقراری عدالت میان مؤدیان قانون‌مدار است و مشارکت مردم در این مسیر، نقش مؤثری در صیانت از حقوق عمومی دارد. شهروندان می‌توانند برای ثبت گزارش و کسب اطلاعات بیشتر به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir مراجعه کنند.