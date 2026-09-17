ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صالحی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از کشف یک کیلوگرم طلای مسروقه و دستگیری سارقان آن در استان خبر داد و گفت: حدود ۱۰ روز پیش یک کیلوگرم طلا از منزلی به سرقت رفت که مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند و روند شناسایی سارقان را آغاز کردند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از ۱۰ روز تلاش شبانه‌روزی موفق شدند سارقان را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با دستگیری سارقان، اموال مسروقه نیز کشف و برای بازگرداندن به مال‌باخته ضبط شده است.

افزایش ۷۰ درصدی دستگیری سارقان

سردار صالحی با اشاره به عملکرد مجموعه انتظامی استان در مقابله با سرقت‌ها گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون میزان دستگیری سارقان در کهگیلویه و بویراحمد حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: میزان کشف سرقت‌ها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش یافته و پلیس با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند مقابله با سرقت و شناسایی سارقان را با جدیت دنبال می‌کند.

فرمانده انتظامی استان همچنین از ثبت رتبه دوم کشور در حوزه کشف سرقت برای مجموعه انتظامی کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری خبر داد و گفت: تلاش پلیس بر تداوم این روند و بازگرداندن اموال کشف‌شده به مالباختگان متمرکز است.

کشف ۸۵ درصدی سرقت طلاجات از منازل

سردار صالحی با اشاره به سرقت طلاجات از منازل اظهار کرد: امسال میزان کشف سرقت طلاجات از منازل در کهگیلویه و بویراحمد به حدود ۸۵ درصد رسیده است.

وی نقش مردم در پیشگیری از سرقت را مهم دانست و تأکید کرد: پیشگیری از سرقت تنها وظیفه پلیس نیست و بخش قابل توجهی از این موضوع مردم‌محور است؛ بنابراین شهروندان نباید تمام مسئولیت پیشگیری را به پلیس واگذار کنند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست از اعتماد بی‌جا خودداری کرده و با استفاده از تجهیزات پیشگیرانه مانند دزدگیر و دوربین مداربسته، امنیت منازل خود را افزایش دهند.

وی همچنین استفاده از صندوق‌های امانات بانکی برای نگهداری اشیای قیمتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: رعایت نکات ساده اما مؤثر امنیتی می‌تواند زمینه وقوع بسیاری از سرقت‌ها را کاهش دهد.