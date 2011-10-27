اغلب شهرهای خوزستان نشریه خاص خود را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید لطف الله سپهر چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه دومین جشنواره شهر و رسانه اظهار کرد: مطبوعات استان در شرایط خوبی به سر می برند و در مقایسه با سایر استانهای کشور چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی شرایط بهتری دارند.

وی افزود: در بررسی هایی که انجام داده ام به این نکته رسیده ام که مطبوعات خوزستان حتی از استانهای توسعه یافته کشور نیز سرآمد تر هستند. در کارهای هنری در بخش رسانه ها همانند صفحه آرایی و کارهای گرافیکی نیز نشریات خوزستان در مقایسه با سایر استانها حرفهای زیادی برای گفتن داریم.



سپهر عنوان کرد: در استان خوزستان هشت روزنامه، یک دو روزنامه، 24 هفته نامه، 14 ماهنامه، پنج فصلنامه و 38 نشریه تخصصی و دانشگاهی منتشر می شوند که نشان دهنده یک وضعیت ایده آل رسانه ای است.



مدیرکل ارشاد خوزستان اضافه کرد: در شرایط فعلی اغلب شهرهای استان خوزستان نشریه خاص خود را دارند که باعث شده سرانه انتشار مطبوعات در سراسر استان مناسب باشد.



سپهر عنوان کرد: در مدت حضور چند ساله ام در ارشاد خوزستان نیز هیچگونه تخلفی که باعث به هم ریختن فضای استان شود از سوی رسانه های استان انجام نشده که این موضوع نشان دهنده همراهی خوب رسانه ها با شرایط حاکم بر استان خوزستان است.



وی وجود یک رسانه در شهر و استان را به یک نعمت توصیف کرد و گفت: در شهری که یک رسانه پرتیراژ و اثرگذار داشته باشیم می توان عنوان کرد که اهالی آن شهر درک بالایی از فرهنگ دارند.



دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی استان خوزستان از شهردار اهواز نیز خواست که تعاملی دو جانبه با رسانه های استان باشد و آنها را در مشکلات همراهی کند.



سپهر همچنین با یادآوری اینکه خوزستان یک استان برخوردار است، تصریح کرد: اگر هر یک از شرکتهای بزرگ فعال در استان، حامی یکی از نشریات استان شوند بی شک شاهد اعتلای رسانه ها در این استان خواهیم بود.



دومین جشنواره شهر و رسانه اهواز که توسط معاونت فرهنگی شهرداری برگزار شد چهارشنبه شب با معرفی برترینهای هر بخش به کار خود پایان داد.

