عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، از توسعه شبکه آب خام فضای سبز در کرج خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 120 لیتر بر ثانیه به منابع آب خام برای آبیاری فضای سبز کلانشهر کرج افزوده شده است.

وی افزود: همچنین در این زمینه 53 کیلومتر لوله کشی به منظور توزیع منابع آب در کرج انجام شد.

50 زمین بازی کودکان در کرج بهسازی می شود

این مسئول در ادامه از بهسازی زمین های بازی کودکان و مجهز کردن به استانداردهای کشوری خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر 50 زمین بازی ویژه کودکان در حال بهسازی است.

زارع با اشاره به اینکه این زمین ها دارای لوازم مدرن ورزشی و بازی، کف پوش استاندارد و ... هستند، ادامه داد: تا پایان سال جاری این پروژه به اتمام می رسد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در ادامه از اجرای پروژه های مختلف احداث، تجهیز و بهسازی پارکها و بوستانهای این کلانشهر خبر داد و دغدغه این سازمان را فراهم کردن زمینه های آسایش و رفاه شهروندان عنوان کرد.





