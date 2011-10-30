تنوع فرهنگی کرج به اهداف جشنواره اقوام ایرانی نزدیک است

داود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به قابلیت استان البرز برای برگزاری نخستین جشنواره سراسری آئینی و سنتی اقوام ایرانی گفت: تمرکزاقوام گوناگون فرهنگی از جای جای ایران و سکونت آنان در نقاط مختلف و متمرکز این کلانشهر رسیدن به اهداف این جشنواره را نزدیکتر می کند.

این مسئول افزود: تمرکز فرهنگی و قومی خاص درنقاط مختلف این شهر شناخت خرده فرهنگها و فرهنگهای متفاوت ایرانی را آسانترمی گرداند.

وی در بیان چرایی اهمیت برگزاری چنین جشنواره ای در این مقطع اذعان داشت: حفظ آداب و رسوم گذشته و انتقال دستاوردهای آن به نسلهای بعدی جز در سایه توجه به تاریخ و فرهنگ اقوام امکانپذیر نیست.

سخنگوی فرهنگی شهرداری کرج گفت: همانطور که پرداختن به ارزشهای دفاع مقدس ضروری و لازم است، توجه به آداب و رسوم و سنتهای گذشته نیز می تواند چراغ راه ما برای آینده باشد.

احیای سنن دینی ناهنجاریها را می کاهد

این مسئول با بیان اینکه بیشتر سنن ایرانی آمیخته با سنن دینی است، افزود: چنانچه بتوانیم بخشی ازاین سنتها را احیا کنیم برخی از ناهنجاریهای امروز ازبین خواهد رفت.

وی گفت: زنده کردن آداب و رسوم و سنتهای قدیمی سبب گرمتر شدن کانون خانوادهها و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی است.

سخنگوی فرهنگی شهرداری کرج تلویحا از حضور کم رنگ مسئولان ارشد استان در مراسم افتتاحیه دبیرخانه جشنواره سراسری اقوام ایرانی به میزبانی البرز انتقاد کرد و گفت: نیاز امروز جامعه توجه به تاریخ گذشته به شکلی واقعی با اعمال حمایتهای همه جانبه است و انتظار این بود که شاهد حضور موثرتری باشیم.

این مسئول همچنین اطلاع رسانی نامطلوب را عامل کم بودن استقبال از مراسم افتتاحیه دبیرخانه این جشنواره عنوان کرد.

وحیدی در بخشی دیگر و با اشاره به روز ازدواج، بر ازدواج صحیح تاکید و آن را عاملی در کاهش خشونتهای جامعه، کاهش آمار مهاجرت، کاهش نیاز به خدمات مشاوره،افزایشارزش و داراییهای افراد، اشتغال بلند مدت و... دانست و بر ضرورت پرداختن به پیوندهای درست و صحیح تاکید کرد.