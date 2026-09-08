نوری: باید دانش و فناوری را به قدرت اقتصادی تبدیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری پیش از ظهر سه شنبه در نشست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با نخبگان و مستعدان برتر خراسانشمالی که در اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد ، با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و شرکتهای دانشبنیان گفت: نخبگان استان باید به بازارهای ملی و منطقهای متصل شوند تا ظرفیتهای علمی و انسانی خراسانشمالی از مرحله ایده و توانمندی عبور کرده و به فرصت اقتصادی، تولید و خلق قدرت تبدیل شود.
نوری گفت: سال ۱۳۹۱ امام شهید به این استان سفر کردند و در جریان این سفر، موضوع سبک زندگی را مطرح و بر ظرفیتهای انسانی بالای خراسانشمالی تاکید کردند.
وی افزود: این ظرفیتهای انسانی باید به فرصت تبدیل شود، اما آنگونه که باید از این ظرفیتها استفاده نشده است و امروز باید برای خلقآفرینی بیشتر و تبدیل دانشبنیانها به قدرت تلاش کنیم.
استاندار خراسانشمالی با تاکید بر ضرورت شناسایی و حمایت از جوانان مستعد گفت: جوانان باید شناسایی و حمایت شوند و مسیر دسترسی آنان به بازارهای ملی فراهم شود، چرا که صرف حمایت از ایده و تولید محصول کافی نیست و محصول باید بتواند در بازار جایگاه خود را پیدا کند.
نوری با بیان اینکه جایگاه فعلی استان در حوزه دانشبنیان رضایتبخش نیست، خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیتهای موجود، هنوز به جایگاه مطلوب نرسیدهایم و باید در این زمینه بیشتر تلاش کنیم.
وی با اشاره به شرایط خراسانشمالی به عنوان استانی کمبرخوردار اظهار کرد: موضوع اقتصاد دانشبنیان برای استانهای محروم اهمیت بیشتری دارد و باید از ظرفیت علم و فناوری برای حل مسائل اساسی استان استفاده شود.
استاندار خراسانشمالی خامفروشی و حرکت در زنجیرههای سنتی تولید را از مشکلات اساسی استان عنوان کرد و گفت: یکی از مسائل ما خامفروشی است و در بسیاری از حوزهها هنوز در زنجیره سنتی حرکت میکنیم.
وی افزود: در بخش کشاورزی نیز با وجود اقداماتی که در برخی زمینهها انجام شده، همچنان روشهای سنتی غالب است و باید با استفاده از دانش و فناوری، ارزش افزوده بیشتری در محصولات ایجاد کنیم.
نوری با اشاره به ظرفیت تولید زعفران در استان گفت: خراسانشمالی سالانه ۳۲ تن زعفران تولید میکند، اما بخش قابل توجهی از این محصول به صورت خام عرضه میشود و باید از ظرفیت دانشبنیانها برای فرآوری، بستهبندی و ایجاد ارزش افزوده استفاده کنیم.
وی از برنامهریزی برای ایجاد ۲ بورس زعفران در استان خبر داد و اظهار کرد: در حوزه زعفران و دیگر محصولات کشاورزی، ظرفیتهای دانشبنیان میتواند به ایجاد ارزش افزوده و خروج از خامفروشی کمک کند.
استاندار خراسانشمالی همچنین بر ظرفیت دیپلماسی فناوری برای توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد و گفت: دیپلماسی فناوری میتواند به توسعه فعالیتهای فناورانه استان در کشورهای همسایه کمک کند.
وی افزود: ترکمنستان اکنون به برخی تجهیزات نیاز دارد و میتوان با فعال کردن حوزه فناوری و استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان، بخشی از این نیازها را تامین کرد.
نوری گفت: باید از ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه بازار محصولات فناورانه استان استفاده کنیم و دانش و فناوری را به قدرت اقتصادی تبدیل کنیم.
استاندار خراسانشمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حمایت از جامعه نخبگان گفت: در زمینه واگذاری زمین و تامین مسکن برای جامعه نخبگان محدودیتی نداریم و تلاش میکنیم زمینههای لازم برای ماندگاری این قشر در استان فراهم شود.
وی همچنین از ایجاد پل ارتباطی میان جامعه نخبگان و مجموعه مدیریتی استان خبر داد و افزود: این ارتباط باید تقویت شود تا مسائل و ظرفیتهای نخبگان به شکل مستقیم در فرآیند تصمیمگیری و برنامهریزی استان مورد استفاده قرار گیرد.
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