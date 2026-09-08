به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی طرح مسکن امید شهرستان رزن که در هفته دولت با حضور استاندار همدان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی آغاز و کلنگزنی شد و ظهر امروز دوشنبه در مراسمی قرعهکشی قطعات زمینهای این طرح میان متقاضیان انجام گرفت.
فرماندار شهرستان رزن در این مراسم با اشاره به آغاز روند ساخت این واحدها اظهار کرد: متقاضیان به صورت گروهی سازماندهی شدهاند و هر گروه پس از دریافت زمین باید در سریعترین زمان نسبت به دریافت پروانه ساخت از شهرداری اقدام کند.
فرهاد جهانیان افزود: دستگاههای اجرایی مربوطه در این مسیر در کنار متقاضیان خواهند بود و خوشبختانه هزینه عوارض شهرداری و صدور پروانه ساخت برای این افراد رایگان است.
وی ادامه داد: همچنین انشعابات آب، برق و گاز این واحدها به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت که این موضوع میتواند کمک قابل توجهی به کاهش هزینههای ساخت مسکن برای اقشار تحت پوشش دستگاههای حمایتی باشد.
فرماندار رزن با بیان اینکه ساخت واحدها به صورت گروهی انجام خواهد شد، گفت: متقاضیان میتوانند با انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی از تسهیلات، حمایتهای دولتی و کمکهای بلاعوض پیشبینیشده برای ساخت واحدها بهرهمند شوند.
جهانیان همچنین از راهاندازی «پویش سرپناه» در استان همدان برای حمایت از ساخت مسکن اقشار کمبرخوردار خبر داد و اظهار کرد: در شهرستان رزن نیز یک شرکت بتن و شن و ماسه در این زمینه پیشگام شده و برای مشارکت در ساخت این واحدها حدود سه میلیارد تومان اعلام آمادگی کرده است.
وی با دعوت از خیران و فعالان حوزه تولید و توزیع مصالح ساختمانی برای مشارکت در این طرح، تصریح کرد: از تمامی همشهریان و هموطنان، خیران و فعالان حوزه مصالح ساختمانی دعوت میکنیم به پویش سرپناه بپیوندند و در ساخت این خانهها مشارکت کنند.
فرماندار رزن خاطرنشان کرد: کمکهای دولتی برای ساخت هر واحد مسکونی حدود یک تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده اما با توجه به افزایش هزینههای ساخت تامین منابع مورد نیاز از سوی خیران و مشارکتکنندگان میتواند نقش مهمی در تکمیل این واحدها داشته باشد.
قرعهکشی ۹ قطعه زمین برای ساخت ۱۸ واحد مسکونی
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رزن نیز در این مراسم با اشاره به اجرای طرح مسکن امید در این شهرستان اظهار کرد: رزن از نخستین شهرهایی است که طرح مسکن امید در آن همزمان با هفته دولت و با حضور استاندار همدان و مسئولان شهرستانی کلنگزنی شد.
مصطفی مددی افزود: امروز قرعهکشی قطعات زمین این طرح انجام شد و در مجموع ۹ قطعه برای ساخت ۱۸ واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که برای هر قطعه ۲ متقاضی در قالب یک گروه قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه گروهبندی متقاضیان از سوی کمیته امداد و بهزیستی انجام شده است، گفت: پروژه به صورت گروه ساخت اجرا میشود و زمین در اختیار متقاضیان قرار گرفته است تا با دریافت پروانه ساخت عملیات اجرایی واحدهای خود را آغاز کنند.
رئیس بنیاد مسکن رزن با تاکید بر همراهی دستگاههای اجرایی با متقاضیان ادامه داد: بنیاد مسکن، کمیته امداد و بهزیستی در کنار این عزیزان خواهند بود تا روند ساخت واحدها با سرعت بیشتری انجام شود.
مددی درباره تسهیلات اختصاصیافته به این طرح نیز گفت: برای متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه ۲۰ ساله به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده و برای مددجویان کمیته امداد نیز کمک بلاعوض تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مساحت قطعات واگذارشده بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ مترمربع است، ادامه داد: امیدواریم با تحویل زمین به متقاضیان عملیات اجرایی این پروژه در روزهای آینده آغاز شود و شاهد ساخت و تحویل خانههای مناسب برای خانوادههای مشمول طرح باشیم.
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