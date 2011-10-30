محمدابراهیم فلاح کهن در گفتگو با مهر با اعلام این خبر، افزود: پروژه مدیریت چند منظوره جنگل ها با تأکید بر مدیریت پایدار در جنگل های خزر، اوایل امسال توسط شورای جف "سازمان تسهیلات جهانی زیست محیطی" تصویب شده است.

وی بیان داشت: درخواست کشور ما توسط این سازمان تصویب شده و قرار است با همکاری FAO در قالب یک قرارداد بین ایران این پروژه اجرا شود.

فلاح کهن اظهار داشت: این پروژه روی محور تنوع زیستی متمرکز است و اعتبارات آن در حدود 2 میلیون دلار از سوی GEF در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: کارگاه تدوین مطالعات از هفته آینده در تهران شروع و در آینده پس از بازدیدی از محل تنظیم سند انجام می شود.

وی همچنین در ادامه از سفر مشاور بین المللی پروژه مورد نظر به ایران خبر داد و گفت: قرار است مشاور بین المللی پروژه هفته آینده به تهران بیایند تا بازدیدهایی را در راستای اجرای پروژه داشته باشند.

فلاح کهن تصریح کرد: یکی از سایت های اصلی پروژه در استان مازندران و شهر رامسر قرار دارد البته در آینده امکان تعیین شهرهای دیگر برای سایت های این پروژه وجود دارد.

وی اعلام کرد: سهم ایران در حدود 4 میلیون دلار برای اجرای پروژه است که البته در حدود 60 درصد قرار است به صورت نقدی اختصاص یابد.

این مقام مسئول گفت: حفظ اکوسیستم های جنگلی و وضعیت معیشت مردمی که در حاشیه اراضی جنگل ها قرار دارد، یکی دیگر از انگیزه های اجرای پروژه مدیریت پایدار جنگل های خزری است.