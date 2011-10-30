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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

ملک محمدی:

75 هزار مترمربع فضای سبز طی سال جاری در زنجان گلکاری شد

75 هزار مترمربع فضای سبز طی سال جاری در زنجان گلکاری شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان از گلکاری 75 هزار مترمربع فضاهای سبز این شهر در هفت ماه سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ملک محمدی گفت: از این میزان 12هزار مترمربع گلکاری دائمی است.

وی با اشاره به اینکه گلهای دائمی کاشته شده شامل رز، ترون، شمشاد و دیگر انواع گلها هستند ادامه داد: در این مدت 63 هزار متر مربع نیز گلکاری فصلی نیز انجام شده است.
 
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان با بیان اینکه گلکاری فصلی در سه مرحله بهار، تابستان و پاییز انجام شده است، ادامه داد: به طور متوسط در هر فصل 21 هزار مترمربع انواع گلهای فصلی در پارکها، میادین و بوستان‌های زنجان کاشته شده است.
 
ملک محمدی همچنین به کاشت گل پاییزه اشاره کرد و افزود: در فصل پاییز حدود 21 هزار مترمربع گل فصلی کاشته و شکوفا شده است.
 
وی با اشاره به انواع گل کاشته شده، گفت: 40 هزار گلدان گل کلم زینتی در فصل پاییز در زنجان کاشته شده است.
 
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان گل داودی را 37 هزار گلدان و گل بنفشه را 32 هزار گلدان عنوان کرد و افزود: انواع گل‌های شکوفا شده در فصل پاییز در زنجان شامل گل‌های داودی، تاج خروسی‌ها، گل‌های ستاره‌ای، کوکبی، آهار و انواع جعفری و اطلسی هستند.
 
 
کد مطلب 1447435

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