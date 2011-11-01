به گزارش خبرنگار مهر، ایران یکی از نقاطی است که بیشترین تولید گردوی جهان را دارد و در این میان شهر تویسرکان در استان همدان به عنوان معدن طلای سبز کشور شناخته می شود.

استان همدان به لحاظ شرایط آب و هوایی خاص یکی از مناطق عمده گردوکاری کشور است به گونه ای که پراکنش این محصول در سطح استان همدان مشهود و قابل ملاحظه است و تویسرکان واقع در دامنه های الوند مناسب ترین منطقه برای کشت گردو است.

تویسرکان در جنوب ارتفاعات الوند با حدود چهار هزار هکتار سطح زیرکشت، قطب گردو کاری استان و کشور محسوب می شود و عمده ترین ارقام تجاری گردو در ایران شامل فرانکت، لارا، پدرو، سر و چندلر است.

بر اساس آمار موجود سطح زیر کشت گردو در استان همدان بیش از چهار هزار باغ و 17 هزار و 800 هکتار و تولید آن حدود دو تن و 800 کیلوگرم در هر هکتار است.

گردوهای تولیدی استان همدان از نظر میزان چربی، درصد بالای مغز نسبت به کل میوه و سفیدی و درشتی مغز از بهترین گردوهای جهان هستند.

اما آنچه در این گزارش به آن پرداخته می شود اینکه تویسرکان به عنوان قطب تولید این محصول جهانی آنطور که باید معرفی نشده و از سوی دیگر وجود برخی مشکلات، تولید این محصول را با چالش هایی مواجه می کند.

مشکل گردو سرمای زودرس در همدان است

به گفته مدیر زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی همدان اساسی‌ترین مشکل گردو سرمای زودرس در همدان است که باعث خشک شدن نیمی از پیوند‌ها می شود و برای حل این مشکل پیوند‌های سال نخست زندگی نهال در گلخانه نگهداری می شود.

از سوی دیگر نبود فرآوری مناسب این محصول و واحد‌هایی مجهز به سامانه ‌های پیشرفته برای بسته ‌بندی، واردات بی رویه محصولات مشابه از کشورهای اوکراین و چین، نبود سرمایه گذاری مناسب در بخشهای خصوصی، عدم رغبت باغداران به بیمه، نبود بسته بندی جذاب، فروش گردو به صورت فله و کمبود تبلیغات مصرف این محصول از دیگر مشکلات فرآروی طلای سبز ایران به نقل از فعالان این بخش است.

به کارگیری روشهایی سنتی برداشت گردو از دیگر مشکلات است

رئیس جهاد کشاورزی همدان نیز به کارگیری روشهایی از جمله استفاده از دستگاه شیکر (گردو تکان) و روشهای سنتی را موجب آسیب رسیدن به درختان گردو و کاهش محصول می داند.

گذشته از این موارد آنچه بیش از همه ضروری به نظر می رسد توجه به شناساندن این محصول در کشور و جهان است زیرا شاید با معرفی ظرفیت های استان همدان در تولید مرغوب این محصول، سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مهیا کردن شرایط ویژه بازار گردو دست به کار شوند و پا به عرصه بگذارند.

در همین راستا جشنواره گردو پایان آبان ماه سال جاری به میزبانی شهرستان تویسرکان برگزار خواهد شد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی تویسرکان در این خصوص با بیان اینکه پس از تغییر زمان اولیه، تویسرکان 30 آبان ماه امسال میزبان جشنواره ملی گردو است، افزود: در ابتدا قرار بود جشنواره ملی گردو 12 مهرماه در شهرستان برگزار شود که به دلیل انجام دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان زمان آن تغییر یافت.

جشنواره گردو در تویسرکان برگزار می شود

علی محمد خاکساری با اشاره به اینکه در تصمیم گیریهای مقدماتی طرح گردوکاری طوبی روستای گشانی به عنوان محل برگزاری این همایش برگزیده شده بود، گفت: به دلیل فضای نامساعد جوی مکان جشنواره به مجتمع فرهنگی هنری فردوسی منتقل شد.

خاکساری برگزاری جشنواره ملی گردو را موجب ارتقا فعالیت های کشاورزی دانش محور در مورد این محصول دانست و عنوان کرد: ایجاد تحرک برای راه اندازی صنایع تبدیلی گردو در شهرستان تویسرکان از دیگر مزایای این جشنواره خواهد بود.

مدیر اداره جهاد کشاورزی تویسرکان از حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی،‌ یکی از اعضای دفتر رئیس جمهور و استاندار همدان در این جشنواره خبر داد و یادآور شد: باید از حضور مسئولان اجرایی در راستای رونق بخشی اقتصادی تولیدات گردو استفاده حداکثری شود.

تویسرکان پایتخت ملی گردوی کشور است

وی با اشاره به اینکه معرفی جاذبه های گردشگری و قابلیت های متنوع تویسرکان در بخش های مختلف از اهداف جنبی برگزاری این همایش محسوب می شود، اظهار داشت: حضور استادان و صاحب نظران عرصه محصولات کشاورزی و گردو در تویسرکان موجب تثبیت جایگاه این شهرستان به عنوان پایتخت ملی گردوی کشور می شود.

خاکساری اضافه کرد: جشنواره ملی گردو با همکاری معاونت راهبردی رئیس جمهور، استانداری همدان، سازمان جهاد کشاورزی همدان، دانشگاه بوعلی، صدا و سیمای مرکز همدان و سازمان میراث فرهنگی استان همدان 30 آبان ماه در تویسرکان برگزار می شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه جشنواره گردوی تویسرکان جشنواره‌ای ملی است و دستاوردهای بسیاری برای این شهرستان و استان همدان به همراه دارد، گفت: سال گذشته به‌دلیل خشکسالی، مشکلات کشاورزان و تولید نسبتا کم گردو، این جشنواره برگزار نشد اما امسال شرایط بسیار مطلوب بوده و شاهد برپایی این جشنواره خواهیم بود.

جشنواره گردو حمایت از تولید محصول گردو را به مسئولان گوشزد می کند

شهریار طاهرپور با بیان اینکه در برگزاری این جشنواره دو هدف کلی پیگیری می شود، گفت: ایجاد تشکل‌های مختلف در حوزه گردوی تویسرکان و همدان و توجه بیشتر مسئولان به این محصول استراتژیک و ویژه این منطقه از اهداف برگزاری جشنواره گردو در تویسرکان است.

طاهرپور با تاکید بر اینکه تویسرکان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و شناخته‌تر شود، گفت: باید برای معرفی شهرستان های خاص تلاش کرد.

وی با اشاره به پیگریهای انجام شده برای ایجاد تعاونی گردوکاران، اظهار داشت: این تعاونی با تامین اعتبار و منابع مالی به‌ویژه از بانک‌ها خرید و فروش گردو را عهده دار می شود چراکه یکی از نگرانی‌های گردوکاران فروش محصولات است که با تشکیل این تعاونی این نگرانی نیز به حداقل می‌رسد.

محصولات نامرغوب به بازار گردوی تویسرکان ضربه زده است

طاهرپور اضافه کرد: با تشکیل این تعاونی از ورود گردوهای نامرغوب به اسم تویسرکان جلوگیری می‌شود چراکه محصولات نامرغوب به بازار گردوی تویسرکان ضربه بسیاری زده است که باید جلوی آن گرفته شود.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات گردو در تویسرکان ایجاد شده است و باید گام‌های جدی‌تر دیگری نیز در این زمینه برداشت، گفت: استان همدان با خشکبار شناخته می‌شود و همه شهرستان‌های استان همدان پتانسیل بالایی در این زمینه دارند.

طاهر پور گفت: مرغوبیت گردوی تویسرکان و شهرهای دیگر همدان در کشور زبانزد است و این پتانسیل نباید مغفول واقع شود.

وی در خصوص خسارت سرمازدی گردوی تویسرکان در سال گذشته نیز اضافه کرد: در خشکسالی سال گذشته بسیاری از سردرختی‌ها از بین رفت و کشاورزان با مشکلات جدی روبه‌رو شدند، اما کمک خاصی به آنها نشد.

تضعیف بازار گردوی تویسرکان به اقتصاد همدان لطمه می زند

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از بین رفتن یا تضعیف بازار گردوی تویسرکان، لطمه سنگینی به اقتصاد منطقه همدان و کشور وارد می‌کند، گفت: اساس اقتصاد استان همدان بر کشاورزی استوار است.

طاهر پورخواستار توجه جدی به محصولات کلیدی این استان شد و گفت: گردوی تویسرکان یکی از مرغوب‌ترین انواع گردوهای جهان است و برند گردوی تویسرکان، برندی است که نباید از بین برود، زیرا از بین رفتن یا تضعیف بازار این محصول لطمه سنگینی به اقتصاد منطقه همدان و کشور وارد می‌کند که به صلاح کشور نیست.

با این تفاسیر پرواضح است که کمبود صنایع تبدیلی و بسته بندی در استان به خصوص در شهر تویسرکان مشکلات متعددی برای باغداران ایجاد کرده و در میزان صادرات آنها موثر است در حالیکه اگر صنایع بسته بندی مطلوب در استان وجود داشت می توانستیم از بزرگترین صادرکنندگان گردو باشیم.

از سوی دیگر تقویت صادرات در این بخش که باعث توسعه صادرات غیرنفتی است ارزآوری قابل توجهی برای کشور دارد که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

ترغیب بخش خصوصی به ایجاد صنایع مورد نیاز بسته بندی، فرآوری و توجه به ساز وکارهای صادراتی به عنوان دو راهکار عمده برای ارتقا و توسعه تولید گردو در استان یادآوری می شود.