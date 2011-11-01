محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت اتصال شبکه برق ایران به روسیه گفت: در حال حاضر مراحل نهایی اتصال شبکه برق ایران به روسیه در حال انجام است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه ایران آمادگی خود را به روسیه برای اتصال به شبکه برق دو کشور اعلام کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر مذاکرات نهایی با جمهوری آذربایجان برای اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر این کشور در حال انجام است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با نهایی شدن مذاکرات امکان اتصال و سنکرون شبکه برق ایران به روسیه وجود دارد، بیان کرد: علاوه بر این مذاکراتی برای اتصال شبکه برق ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و لبنان هم در دستور کار قرار دارد.

وی با یادآوری اینکه تاکنون 2 مسیر برای اتصال شبکه برق ایران به لبنان وجود دارد، اظهار داشت: مسیر ترکیه-سوریه- لبنان و مسیر عراق- سوریه-لبنان 2 مسیر مورد نظر ایران برای اتصال شبکه برق به لبنان است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.

برآوردهای انجام شده در سطح وزارت نیرو حاکی از آن است که تا اسفند ماه سالجاری حجم صادرات برق ایران به مرز یک میلیارد دلار افزایش می یابد.

بهزاد همچنین در جمع خبرنگاران در خصوص میزان بدهی نیروگاههای کشور به شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه نیروگاهها بدهی به شرکت گاز ندارند، تاکید کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون منابع مالی حاصل از فروش سوخت مایع و گاز طبیعی به شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت پرداخت نمی شود.

این مقام مسئول، افزود: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها ساز و کار خرید سوخت از نیروگاهها به روشهای دگیری محاسبه می شود.

معاون وزیر نیرو با یادآوری اینکه هم اکنون مبلغ بدهی وزارت نیرو به شرکت ملی گاز جرئی و ناچیز است، تاکید کرد: بر اساس توافق انجام شده این بدهی جزئی در قالب اقساطی به این مجموعه پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به تامین سوخت زمستانی مورد نیاز نیروگاهها توسط وزارت نفت، یادآور شد: به زودی نخستین نشست هماهنگی سوخت زمستانی بین وزارت نفت و نیرو برگزار می شود.