به گزارش خبرنگار مهر، طرح صدای معلم به منظور تکامل سیستم، روشها و رفتارهای متناسب با شرایط زمان، استفاده از تمامی ظرفیتها، امکانات و نیروی انسانی برای تحقق اهداف و ایجاد حس همیاری، تعامل، تبادل تجربیات و تضارب افکار در مدارس اجرا می شود.

از اهداف دیگر این طرح می توان به ایجاد بستر مناسب برای تغییر نگرشها، بروز خلاقیت، تفکر خلاق و نشاط کاری، ایجاد ارتباط کاری و علمی بیشتر بین معلمان، تبادل نظر و آموزش معلم به معلم اشاره کرد.

گفتنی است طرح صدای معلم در تمامی پایه های دوره ابتدایی در راستای بهبود کیفیت آموزشی و درسی، ارتقای قرآن و ارتقای ارزشیابی توصیفی اجرا خواهد شد.