جمع آوری 80 میلیارد ریال کمک مردمی کمیته امداد البرز طی شش ماه

به گزارش خبرنگار مهر، علی سالارکیا در نشست مطبوعاتی بعد از ظهر سه شنبه افزود: این میزان کمکهای مردمی به صورتهای مختلف اهدا شده است و به کاهش مشکلات نیازمندان استان کمک می کند.

وی ادامه داد: کمکهای مردمی جمع آوری می شود و در زمینه های مختلف در راستای کاهش مشکلات نیازمندان هزینه خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز اضافه کرد: 545 زوج در مراسم سالروز ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی (ع) کمک هزینه مربوط به ازدواج دریافت کرده اند ضمن اینکه کمک به تسهیل شرایط ازدواج برای مددجویان تحت پوشش از اهداف کمیته امداد است.

این مسئول گفت: اعزام مددجویان به مشهد از دیگر فعالیتها است ضمن اینکه ارائه خدمات به سالمندان نیازمند از دیگر فعالیتهای مهم است که در البرز صورت گرفته است.

میزان قابل توجهی از مددجویان ما را سالمندان تشکیل می دهند

سالارکیا افزود: میزان قابل توجهی از مددجویان ما را سالمندان تشکیل می دهند و این افراد در قالب طرح شهید رجایی و شهری از خدمات بهره مند هستند.

وی با اشاره به اهمیت فعالیتهای رسانه ها اضافه کرد: از رسانه های استان البرز تقاضا داریم که با کمیته امداد همکاری خوبی داشته باشند ضمن اینکه اصحاب رسانه در این زمینه می توانند مددکار رسانه ای باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز عنوان کرد: از رسانه ها می خواهیم تا در افزایش ارتباط با بخشهای ذیربط، کمیته امداد را یاری کنند تا بتوانیم شاهد افزایش کمی و کیفی ارتباط و تعامل در این زمینه باشیم.

10 هزار و 500 حامی به مجموعه حامیان در استان البرز اضافه شد

این مسئول در خصوص حامیان نیز یادآور شد: حدود 10 هزار و 500 حامی به مجموعه حامیان در استان البرز اضافه شده که این افراد، هرماه مبلغی را برای کمک به محرومان واریز می کنند.

سالارکیا گفت: استان البرز در زمینه تعداد حامی جذب شده، جایگاه مطلوبی در کشور دارد که این امر به ارتقای خدمات دهی کمک می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز بیان کرد: کمیته امداد به اهمیت امر اشتغالزایی توجه ویژه ای دارد و فعالیتهای مربوطه را انجام می دهد.

وی افزود: کمیته امداد استان البرز در زمینه اشتغالزایی برای افراد تحت پوشش و در مواردی برای افراد نیازمند غیرتحت پوشش فعالیتهایی انجام می دهد.