جلوگیری از 25 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در راههای بهشهر

حسین عرفانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان بهشهر به دلیل شرایط جغرافیایی و طبیعی خود دارای محورهای حیاتی و حساسی بوده که به دلیل حجم بالای گردشگر و مسافر می طلبد که از محورهای ایمن و مناسبی برخوردار باشد.

وی اظهار داشت: این اداره براساس برنامه های اجرایی خود در شش ماه نخست سالجاری، اقدام به جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم راهها کرده که در این راستا به غیر از ۲۵ مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، ۱۰ مورد از این گونه موارد را با حکم قضایی تخریب کرده است.

سرپرست اداره راه و ترابری شهرستان بهشهر،صیانت از حریم راهها را به منظور توسعه آتی راه و حفظ سرمایه ملی از وظایف ذاتی عموم مردم دانست و افزود: این اداره در زمینه صدور پروانه ساخت وساز با توجه به رعایت اصول حریم راهها در شش ماهه اول سال جاری به بیش از ۴۸ مورد پرونده مجوز ساخت داده است.

وی، برچیدن ۱۲۴مورد تابلو غیر مجاز در حریم راهها را از دیگر برنامه های این اداره در زمینه پاکسازی حریم راههای ارتباطی این شهرستان برشمرد.

به گزارش مهر، هرگونه ساخت و ساز در حریم راهها و100 متر پس از انتهای آن به استناد مواد شش و هفده قانون اصلاح ایمنی راهها بدون مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع است.

