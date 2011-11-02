600 روحانی بر ذبح شرعی در کشتارگاه های کشور نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر لیاقتی عصر چهارشنبه در گردهمایی روحانیون ناظرذبح شرعی استان اردبیل اظهار داشت: برای اطمینان از حلال و مباح بودن مواد گوشتی تولید شده، نظارت بهداشتی و شرعی بر لاشه دام و طیور کشتاری در تمامی کشتارگاههای دام و طیور کشور انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه ذبح شرعی در کشتارگاهها و مصرف گوشت حلال همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم است، افزود: براساس قانون مصوب مجلس و آئین نامه هیئت دولت در حال حاضر ذبح شرعی به صورت قانونی در تمامی کشتارگاههای استان اجرا می شود.

سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان دامپزشکی کشور با استناد به آیات متعدد قرآن و تاکید اسلام در تامین غذای حلال و گوشت و آلایش گوشتی حلال اضافه کرد: یکی از وظایف حکومت اسلامی تهیه غذای سالم وحلال برای مردم است و این امر به عنوان یک اصل مهم در دستورات شرع مقدس اسلام به آن توجه ویژه ای شده است.

مردم از حلال بودن گوشتهای وارداتی مطمئن باشند

وی با بیان اینکه علاوه بر کشتار حلال دام در داخل، گوشتهای وارداتی از کشورهای دیگر با حضور روحانیون ناظر شرعی و کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی و با کنترل و نظارت دقیق وارد کشور می شوند، تصریح کرد: این گوشتها نیز مورد اطمینان، مطهر، پاک و حلال هستند.

لیاقتی تشکیل دوره آموزشی برای مسئولین دفاتر ادارات کل دامپزشکی، ناظران ذبح شرعی در کشتارگاهها ذابحان و مسئولان و دست اندرکاران کشتارگاهها را از برنامه های حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان دامپزشکی کشور در بحث فرهنگی و تحکیم و تعمیق باورهای دینی عنوان کرد.

وی همچنین با ابراز رضایت از نظارت بر ذبح شرعی در کشتارگاهها، استان اردبیل را یکی از استانهای پیشرو در کشور دانست و ابراز داشت: مسئله نظارت بر ذبح شرعی در تمامی کشتارگاههای دام و طیور استان با جدیت اجرا می شود.

به گفته لیاقتی این امر مرهون تلاشهای مسئولین استانی از جمله نماینده ولی فقیه در استان، ائمه جمعه شهرستانها، نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی و مسئولین دامپزشکی استان است.

کشتارگاه های سنتی اردبیل تجمیع می شود

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل نیز در این گردهمایی گفت: در تمامی کشتارگاههای دام و طیور استان اعم از صنعتی و سنتی، ناظرین شرعی و بهداشتی فعال است.

صالحی با بیان اینکه لاشه های استحصالی از کشتارگاها با کنترل و نظارت کامل بهداشتی و شرعی دامپزشکی وارد بازار مصرف می شود، از تجمیع کشتارکاههای سنتی و هدایت آن به کشتارگاه صنعتی در آینده نزدیک در این استان خبر داد.

