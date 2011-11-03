سه شکارچی متخلف در مینودشت دستگیر شدند

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ماموران موفق شدند درحین گشت وکنترل در منطقه حفاظت شده لوه یک نفر شکارچی متخلف را دستگیر کنند که از این شکارچی متخلف دو طاقه قرقاول ( پرنده حمایت شده ) کشف و ضبط شد.

وی اظهار داشت: همچنین از یک متخلف دیگر در منطقه قلی تپ مینودشت یک قبضه اسلحه قاچاق کشف و ضبط شد.

ممشتی گفت: در عملیات اجرایی دیگر ماموران گارد حفاظت محیط زیست شهرستان مراوه تپه از یک صیاد پرندگان شکاری یک بهله ( بالابان ) کشف و ضبط کردند که در این خصوص شکارچیان متخلف پس از تشکیل پرونده به همراه موارد ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: هر نوع شکار پرندگان در استان گلستان بدون تحصیل پروانه شکار ممنوع بوده و بر این اساس اداره کل حفاظت محیط زیست استان از تمام علاقمندان و دوستداران طبیعت و حیات وحش درخواست می نماید که ماموران گارد اجرایی محیط زیست را در حفاظت از این میراث های طبیعی ارزشمند یاری داده تا با این افراد فرصت طلب که قصد سودجویی از این گونه های با ارزش را دارند برخورد قانونی صورت گیرد و نسل این گونه های حمایت شده از خطر انقراض نجات یابد .

ممشتی افزود: در این راستا اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان به عنوان مجری حفاظت از حیات وحش استان آماده دریافت گزارشات و اخبار شما هم استانیهای عزیز در پاسگاه های محیط بانی و ادارات محیط زیست شهرستانها بوده و تلفن تماس 2- 5524461 اداره کل حفاظت محیط زیست استان بصورت شبانه روزی در خدمت مردم است.

