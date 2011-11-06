حجتالاسلام محمدحسین مبینی، سرپرست واحد روابط عمومی رادیو معارف در این باره به خبرنگار مهر گفت: با پخش برنامه زنده "تا نیایش" ویژه دعای پرفیض عرفه از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به استقبال ویژه برنامههای دهه ولایت خواهیم رفت.
وی از پخش 1790 دقیقه ویژه برنامه اختصاصی دهه ولایت خبر داد و افزود: در دهه پر برکت ولایت، در 12 برنامه ویژه و روتین، عید سعید قربان و غدیر و موضوع ولایتپذیری تبیین خواهد شد.
سرپرست واحد روابط عمومی رادیو در ابتدای معرفی برنامههای دهه ولایت، به ویژه برنامه "شکوه بندگی" اشاره کرد و گفت: در 16 آبان، روز عید سعید قربان از ساعت 8:40 به مدت 80 دقیقه به صورت زنده با موضوع بررسی اسرار و رموز عید قربان پخش میشود.
مبینی در ادامه معرفی برنامهها گفت: "تا چشمه غدیر" ویژه برنامه اختصاصی است که از 17 تا 23 آبان به مدت 80 دقیقه از 8:40 به صورت زنده پخش میشود.
حجت الاسلام مبینی افزود: ویژه برنامه روز عید سعید غدیر، "چشمه غدیر" نام دارد که به پیامهای غدیر و جریان غدیر تا ظهور حجت میپردازد. این برنامه به صورت زنده از 8:40 به مدت 140 دقیقه پخش میشود. همچنین "زیارت آفتاب" برنامه تولیدی است که به شرح زیارت امیرمؤمنان در عید غدیر اختصاص داشته و در ساعت 22 روز 23 آبان پخش خواهد شد.
سرپرست روابط عمومی خاطر نشان کرد: علاوه بر ویژه برنامهها، هشت عنوان از برنامههای روتین رادیو یا تغییر رویکرد داده و یا میزانی از وقت برنامه را به این موضوع اختصاص میدهند.
وی در معرفی برنامههای روتین گفت: غدیر شناسی در برنامه "بر بال سخن" 16 تا 19و 23 و 24 آبان، عید در نگاه شیعیان در "داستان هفته" 20 آبان، معرفی کتب غدیریه در "چراغ مطالعه" از 16 تا 18و 21 و 23 آبان، زندگی علامه امینی صاحب کتاب الغدیر در "باغ تماشا" از 17 تا 21 آبان و معرفی آثار علوی و غدیری در برنامه "گنجینه" در 21 آبان بخشی از برنامههای رادیو معارف است.
حجتالاسلام مبینی دیگر برنامههای این رادیو را در دهه ولایت بدین صورت معرفی کرد: از ولایتمداری تا ولایت پذیری در برنامه "ارمغان" از 16 تا 19 و 21 تا 24 آبان، پیوند رسالت و امامت در برنامه "شبستان" از 16 تا 24 آبان و پاسخگویی به سؤالات مطرح در رابطه با عید قربان، ذبح حضرت اسماعیل و رویدادهای تاریخی غدیر در برنامه "پرسمان تاریخی" مورخ 20 آبان دیگر برنامههای رادیو معارف هستند.
وی در پایان افزود: دعای پرفیض عرفه در برنامه "تا نیایش" از ساعت 14:45 دقیقه از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) پخش میشود.
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