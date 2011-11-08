محمد قهرمانی تهیه‌کننده "شکارچی شنبه" درباره روند اکران این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه گروه خاصی به فیلم اختصاص داده نشد و بعد از رایزنی خود ما با گروه سینمای آزاد فیلم در سینماها به نمایش درآمد. البته در این میان می‌توان از کسانی گلایه کرد که خود را دغدغه‌مند معرفی کرده و می‌گویند دنبال فیلم خوب هستیم، اما زمانی که اثری در این حوزه اکران می‌شود به تماشای آن نمی‌روند.

وی تصریح کرد: خواستگاه این اثر نظام، انقلاب و شهدا است و با تفکر طالبانیسم یهود و صهیونیسم مبارزه می‌کند. "شکارچی شنبه" سعی دارد در جهت نمایش جنایات صهیونیست‌ها گام بردارد. گامی که تاکنون در فضای رسانه‌ای برداشته نشده بود.

مدیر عامل موسسه شهید آوینی یادآور شد: این فیلم همچنین می‌‌تواند در زمینه آگاهی بخشی به کشورهای عربی و اسلامی حرکت کند و تفکراتی که مدنظر قرار گرفته‌اند را به مردمان آن‌ها منتقل کند.

وی همچنین از پیگیری اکران خارج از کشور فیلم خبر داد و اظهار کرد: با دوبله کار به زبان انگلیسی سعی می‌کنیم از طریق اینترنت امکان دسترسی جهانی به فیلم را فراهم کنیم. البته این اثر جز در جشنواره کن اجازه پخش ندارد. ناگفته نماند تحولات کشورهای عربی امکان این را می‌دهد که پس از اکران شاهد نمایش فیلم در شبکه‌های تلویزیونی عرب زبان باشیم.

"شکارچی شنبه" داستان کودکی است که پس از دیدار با پدربزرگ خود، به شناخت جدیدی از هستی دست می یابد. داستان فیلم از این قرار است که زنی یهودی که پس از مرگ همسرش، با یک مرد مسیحی ازدواج کرده، کودک 8-7ساله خود را در پی اقدامات حقوقی و اصرار پدربزرگش برای مدت کوتاهی به وی می سپارد. پدربزرگ کودک که یکی از سران جریان فکری صهیونیسم است در جواب نگرانی‌های مادر، وعده می دهد که او یک ماه بیشتر اینجا نمی ماند و پس از آن، کودک با اراده خود هرکجا که خواست بماند.

علی نصیریان بازیگر اصلی فیلم است و امیریل ارجمند، دارین خمسه، آرسینه سوکیاسیان، مهدی فقیه و سیلوا آندرانسیان دیگر بازیگران آن هستند.