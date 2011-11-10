16 زائر هندو جان باختند/ تعطیلی سفارت ایرلند در واتیکان

سفارت ایرلند در واتیکان تعطیل می‌شود

جمهوری ایرلند روز پنجشنبه 12 آبان ماه اعلام کرد قصد دارد سفارت خود را در واتیکان تعطیل کند اما اینکه تعطیلی سفارتخانه این کشور در واتیکان به علت وخامت روابط ایرلند و کلیسای کاتولیک بوده را تکذیب کرد.

ایمون گیلمور وزیر امور خارجه عربستان با اعلام این خبر علت را فشار شدید مالی در ایرلند عنوان کرد و اظهار داشت: پست دیپلماتیک ایرلند در واتیکان دارای کمترین بازگشت سرمایه گذاری خارجی است.

در ماه ژوئیه نخست وزیر ایرلند واتیکان را محکوم کرد و مقر پاپ را به تلاش برای خدشه دار کردن تحقیقات ایرلند درباره میزان وسعت رسواییهای سوء استفاده جنسی کشیشها از کودکان متهم کرد. با گذشت دوماه از این اتهام واتیکان تکذیبیه ای با تمام جزئیات منتشر کرد.

اشیاء باستانی نپال به زمان بودا نسبت داده شد

مردم محلی در لومبینی محل زیارتی بوداییان که گفته می‌شود محل تولد بودا نیز است، اشیای باستانی یافته اند که تاریخ آنها به دوران گواتما بودا باز می‌گردد.

مردم محلی در لومبینی یک ظرف سفالی برای استعمال دخانیات و چراغ گلی یافته اند و اداره محلی و دپارتمان تراست لومبینی را از کشف این اشیا مطلع کردند.

براساس اظهارات کهنسالان این منطقه، بودا معمولا در این منطقه استحمام می کرده و یک معبد کوچک نیز در همین منطقه داشته است.

رنج مردم فلسطین نشانه فراموشی متن تورات است

اسقف اعظم بازنشسته آفریقای جنوبی در "دادگاه راسل درباره فلسطین" که در آفریقای جنوبی برگزار شد گفت: رنجی که از سوی رژیم صهیونیستی به مردم فلسطینی تحمیل می‌شود نشان می‌دهد که آنها متن کتاب مقدس خود را فراموش کرده اند.

اسقف اعظم دزموند توتو اسقف اعظم بازنشسته آفریقای جنوبی در سخنرانی افتتاحیه " دادگاه راسل درباره فلسطین" اظهار داشت: به نظر می رسد صهیونیستها آنچه که پیامبرانشان هم درباره خداوند گفته اند فراموش کرده اند.

وی افزود: همه ما یک خدا را می پرستیم و خداوند همواره درکنار مظلومان قرار داد. در سرزمین مقدس فلسطین نیز کسانی که رنج می کشند، مردم این سرزمین هستند .

رهبران مسیحی و هندو نقش دین در جنبشهای اجتماعی را بررسی می‌کنند

طی جدیدترین دور گفتگوهای دینی واتیکان و پیروان آیین هندو هر دو طرف قرار است نقش دین در جنبشهای اجتماعی را مورد بحث قرار دهند.

این گفتگوها از یکشنبه 6 نوامبر( 15 آبان) آغاز شده و 9 نوامبر ( 18 آبان) در شهر احمد نگر هندوستان واقع در ایالت مهاراشترا خاتمه می‌یابد.

نمایندگان واتیکان و رهبران هندو این نشست را با عنوان " ارتقای روابط هندو- مسیحی و همکاری برای صلح، عدالت و هماهنگی" برگزار می کنند.

کلیسای ساینتولوژی فرانسه خواستار مختومه شدن پرونده کلاهبرداری شد

وکلای کلیسای ساینتولوژی از دادگاهی در فرانسه خواستند اتهام کلاهبرداری این گروه را رد کند چرا که بررسیها و محاکمه‌های چند دهه‌ای روی این پرونده بسیار طولانی شده است.

این گروه متهم به تحت فشار گذاشتن اعضای خود برای پرداخت مبالغ هنگفت به منطور منافع مالی مشکوک است.

این گروه و کتابفروشی آن 830 هزار دلار جریمه شده است ، چهار نفر از رهبران آن حکم تعلیقی 10 تا 2 سال زندان دریافت کرده و دونفر دیگر نیز جریمه شدند.

رفع اتهام کلاهبرداری کلیسای ساینتولوژی رد شد

دادگاه تجدید نظر پاریس با درخواست کلیسای ساینتولوژی فرانسه برای رفع اتهام کلاهبرداری این کلیسا برپایه طولانی شدن پرونده مخالفت کرد.

دادگاه درحال حاضر اتهام سال 2009 این کلیسا، کتاب فروشی و شش نفر از رهبران آن را بررسی می کند.

درحالی که ساینتولوژی به عنوان یک دین در آمریکا، سوئد و اسپانیا به رسمیت شناخته شده براساس قانون فرانسه فعالیت این کلیسا در این کشور رسمیت ندارد.

16 زائر هندو در مراسم مذهبی جان خود را از دست دادند

طی مراسم دینی پیروان آیین هندو که سه شنبه 17 آبان ماه در کنار رود گنگ در شمال هندوستان برگزار شد براثر ازدحام جمعیت 16 زائر هندو کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند.

ازدحام جمعیت در ایالت وتاراکند صورت گرفت و عده ای از زائران به زمین برخورد کرده و افرادی که در پشت سر ماندند با فشار جمعیت را به جلو راندند.

هزاران نفر از پیروان آیین هندو در کرانه رود کنگ اجتماع کردند تا یک مراسم مذهبی را اجرا کنند..