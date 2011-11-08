برخی مردم کرمانشاه به دلیل جنگ تحمیلی از ترسی مبهم در رنجند

رضا مهرآیین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود برخی مشکلات در کودکان گفت: بسیاری از مسائلی که از نظر ما بی اهمیت هستند، در آینده می تواند بر روی شکل گیری شخصیت افراد تاثیرگذار باشد.

مهرآیین افزود: جمعیت بین 30 تا 40 سال کرمانشاه به دلیل اینکه، زمان کودکی خود را در ایام جنگ تحمیلی به سر برده اند، دچار بسیاری از اختلالات شخصیتی در حال حاضر هستند که یکی از عوامل، عدم اعتماد به نفس در بین برخی از شهروندان کرمانشاهی و دیگر استانهای مرزی است.

این کارشناس روانشناسی گفت: ارتباط مستقیم با جنگ و بمباران های شبانه روزی و مشاهده ترس در جامعه، باعث شده که بیشتر کودکان آن زمان و بزرگسالان کنونی کرمانشاه از ترسی مبهم در رنج باشند.

وی با اشاره به نقش موثر روانکاوی در حل این معضلات نهادینه شده در شخصیت افراد مذکور، تاکید کرد: متاسفانه در زمان جنگ تحمیلی به صورت کارشناسانه به این امر پرداخته نشده است.

این روانشناس تصریح کرد: بر طبق اصول روانشناسی شخصیت افراد جامعه در 5 ساله اول زندگی آنها تشکیل می شود، لذا پدران و مادران باید این مقطع سنی فرزندان خود را مد نظر داشته باشند.

مهرآیین گفت: یکی دیگر از معضلات و عوامل مخرب بر روحیه کودکان در جامعه کنونی، به خصوص در شهر کرمانشاه، مشکلات اقتصادی است که متاسفانه والدین بسیاری، دل نگرانی های اقتصادی خود را در برابر کودکانشان مطرح می کنند و گاهی این ابراز نارضایتی بین والدین به مشاجره تبدیل می شود که این امر، تاثیری بسیار مهلک بر شخصیت و ثبات فرزندان خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اینکه هنوز در فرهنگ عامه مردم کرمانشاه، مراجعه به روانشناس و مشاور به عنوان عیب شخص شناخته می شود، تصریح کرد: بسیاری از مردم کشور، خصوصا شهروندان کرمانشاهی ما، مراجعه به مشاور و روانشناس را امری ضد اجتماعی و موجب سرافکندگی برای خود می دانند و وجود روانشناس و مشاور را تنها برای درمان مشکلات شدید روحی و روانی می دانند.

این کارشناس روانشناسی با ابراز تاسف از وفور مواد روانگردان و محرک درجامعه و سطح شهر کرمانشاه، گفت: مواد مخدر سنتی جای خود را به مواد مخدر صنعتی با دوزهای بسیار بالا و مخرب داده است و در حال حاضر عامل اصلی بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه استفاده از مواد مخدر صنعتی و قرص های روانگردان است.

وی تاکید کرد: باید زمینه فرهنگی برای مبارزه و دوری کودکان از مواد مخدر و سیگار، در جامعه و محیط خانواده گسترش یابد.

مهرآیین گفت: دولت نیز در جای خود، وظیفه دارد جامعه را از وجود مواد مخدر و نیز محرکهای استعمال و استفاده از این مواد پاک کند که در این بین، وظیفه اطلاع رسانی رسانه ها و صدا و سیما دوچندان است.

این کارشناس روانشناسی در پایان تاکید کرد: مردم کرمانشاه از قدیم الایام مردمی، مومن و با فرهنگ بوده اند و گرایش به ناهنجاری های اجتماعی و شخصیتی در مردم کرمانشاه، در پایین ترین حد خود بوده است لذا شایسته کرمانشاه نیست که این آمار را در اعتیاد و بزهکاری داشته باشد.