مازنیها شناسنامه درخشان تشیع/ مردم تابع ولی فقیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های امروز نماز جمعه مرکز مازندران با تبریک اعیاد قربان و غدیر به نمازگزاران افزود: ولایت پذیری و دعوت مردم به تبعیت از ولایت فقیه از شاخصه اصلی مولای متقیان علی(ع) بوده است.

وی با اشاره به اینکه جشن غدیر جشنی معمولی نبوده، بلکه جشن ولایت و امامت است، اظهار داشت: روز غدیر روز امامت مولا علی(ع) است که باید همه در مراسمات غدیریه حضور یابند.

طبرسی با بیان اینکه عید غدیر، عید سادات بوده و باید به دیدار فرزندان علی(ع) برویم، تصریح کرد: مومنان عید غدیر را مغتنم شمرده و جشن شرعی خداپسند، علی پسند برگزار کنیم.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه معرفت، اطاعت و حمایت شاخصه غدیر بوده است، افزود: باید با تکیه این سه جریان، غدیر را به مفهوم واقعی کلمه در جهان معرفی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ریشه انقلاب، غدیر و بعثت است، تصریح کرد: تبعیت از ولایت فقیه می تواند تثبیت و ترویج کننده فرهنگ غدیری و ولایی باشد.

طبرسی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن سر دشمنی با رهبری عظیم الشان جهان اسلام حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی ) دارند، اظهار داشت: ملت ایران سی و سال با رهبری پله های ترقی و تعالی را یکی پس از دیگری سپری کرده است.

وی با بیان اینکه انقلاب به واسطه غدیر و بعثت دشمنان زیادی دارد، افزود: اگر مردم آنی و لحظه ای از ولایت فقیه دور شوند، خسارت جبران ناپذیری متوجه ما می شود.

خطیب جمعه ساری با اشاره به اینکه دشمن با حربه تحریم و ترور فرماندهان سپاه، می خواهد سران نظامی کشور را منفعل کند، اظهار داشت: ملت ایران هیچگاه از توطئه ها و نیرنگ دشمن، گمراه نخواهد شد و در تبعیت از ولایت فقیه استوار خواهد ماند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان خصوصیات مثبت خیزش بیداری اسلامی در جهان، افزود: جنبش وال استریت قلدرهای گردن کلفت مستعمره آمریکا را لگدکوب کرده است.

طبرسی در ادامه با تاکید بر ترویج فرهنگ مهدوی در جامعه اسلامی، بیان داشت: مردم با تبعیت از رهبری عظیم الشان و مهدی موعود (ع)، هیچگاه گمراه نمی شوند.

امام جمعه ساری با بیان اینکه دشمن اجازه حمله به ایران نخواهد کرد، گفت: ملت ایران سیلی محکمی به دهان یاوه گویان و استکبار ستیزان خواهند زد.

وی افزود: نیروهای مسلح دوستدار مردم و رهبری و چشم ولایت بوده و دست ایشان را از دشمنی و استکبار افکنی حفظ خواهد کرد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تاکید بر ترویج فرهنگ کتابخونی، افزود: متاسفانه سرانه فضای کتابخانه های عمومی استان نگران کننده است.

وی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی باید در سبد زندگی روزمره خانوارها باید باشد، اظهار داشت: مسئولان باید جوانان را به سمت مطالعه کتاب و کتابخوانی هدایت کنند و خیران کتابخانه ساز و هدیه دهنده کتاب در استان فعال شوند.

طبرسی با تبریک 14 آبان روز مازندران به مردم این خطه، افزود: باید این روز در تقویم ملی کشور ثبت شود.