140 هزار تن خرما از نخلستانهای هرمزگان برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم حسینی درآگاهی پیش ازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان یافتن زمان برداشت محصول خرما از سطح 35هزار هکتار از نخیلات استان گفت: این میزان برداشت نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل انجام پروژه اصلاح باغات تفاوت قابل توجهی نداشت.

وی اظهار داشت: شهرستان میناب با بیش از 11 هزار هکتار، رودان 9 هزار و 100 و حاجی آباد با چهارهزار و 290 هکتار به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده اند.

حسینی اضافه کرد: به لحاظ برداشت نیز، رودان، میناب و حاجی آباد نیز بیشترین میزان تولید را نسبت به سایر شهرستانهای استان دارند.

به گفته وی استان هرمزگان از نظر سطح زیر کشت رتبه پنجم وتولید رتبه چهارم را داراست.

وی بیان داشت: 52 رقم خرما در استان وجود دارد که برخی ارقام درجه یک آن، شامل پیارم، زاهدی، خاصویی، کریته و مرداسنگ و ارقام درجه دونیز شامل زرک، آل مهتری، بردییال و حلو است که 16 هزار تن ارقام خرما تجاری است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، سطح زیر کشت ارقام تجاری و بازارپسند را بیش از 16 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: در این میان خرمای پیارم طرفداران زیادی دارد بطوری که از 35 هزار هکتار سطح زیر کشت اراضی کشاورزی استان هفت هزار هکتار آن به کشت این رقم اختصاص داده شده است.

حسینی درآگاهی افزود: برداشت خرما از نخلستانهای این استان از خردادماه با برداشت خرمای آل مهتری میناب آغاز و تا نیمه اول آبان ماه با خرمای پیارم در حاجی آباد پایان می یابد.

خرمای تولیدی این استان علاوه بر تولید مصرفی استان به سایر نقاط کشور و همچنین خارج از کشور صادر می شود.