تیم "خونه به خونه" فاتح دربی مازنیها در لیگ برتر کشتی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های هم استانی خونه به خونه بابل و پیشگامان آسانسور مازندران، درهفته دوم مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور، شامگاه دوشنبه درسالن ورزشی سید رسول حسینی ساری به میزبانی تیم پیشگامان آسانسور به مصاف هم رفتند که در پایان تیم خونه به خونه بابل با نتیجه قاطع و قابل پیش بینی شش بر یک تیم پیشگامان آسانسور مازندران را شکست داد.

تیم خونه به خونه بابل با این برتری با ارزش، به دومین پیروزی متوالی خود در این مسابقات دست یافت و با کسب دومین پیروزی خود در گروه یک این مسابقات صدرنشین شد.

در نتایج انفرادی این دیدار در 55 کیلوگرم فرزاد جعفری برابر محمد طهماسبی‌ زاده پیروز و سید احمد محمدی در 66 کیلوگرم از سد صائب تقی‌زاده گذشت.

در66 کیلوگرم، سبحان محمدزاده در دو تایم برابر مهران نصیری صاحب برتری شد و در74 کیلوگرم مرتضی رضایی‌قلعه با اختلاف قاطع، مصطفی یوسفی را مغلوب کرد.

در84 کیلوگرم:، امید حسن ‌تبار در دیداری حساس و نفس گیر با نتیجه دو بر یک محمد پورعلی را از پیش رو برداشت و در وزن 120 کیلوگرم کمیل قاسمی برابر جعفر شمس ناتری به برتری دست یافت.

تیم پیشگامان آسانسور مازندران تنها در وزن 96 کیلوگرم توسط مجتبی ضیایی از حامد طالبی زرین ‌کمر امتیاز حساسی را گرفت.

در این دیدار که تماشاچیان کشتی دوست مازندرانی استقبال خوبی از آن داشتند، تقابل دو مربی کهنه کار قدیمی و جدید کشتی کشور، جدال عسگری محمدیان در تیم پیشگامان آسانسور مازندران و غلامرضا محمدی در تیم خونه به خونه بابل تماشایی بود.

در دیگر دیدار این گروه فردا سه شنبه، در زنجان تیم‌های آبفای زنجان و نفت تهران به مصاف هم می روند.

در این گروه این هفته تیم شهرداری ملایر استراحت داشت.