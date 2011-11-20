احداث سد سلولی و معبر کشتیرانی خاورمیانه در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، با 160 میلیارد ریال سرمایه گذاری و 75 درصد پیشرفت نخستین سد سلولی و معبر کشتیرانی خاورمیانه سال آینده در خوزستان به بهره برداری می رسد.

بر پایه این گزارش، با احداث و بهره برداری از سدهای سلولی و تغییر رویکرد آبیاری سنتی به شبکه آبیاری و زهکشی مدرن، گام بلندی در صنعت کشاورزی (32 هزار هکتار از اراضی آبادان و خرمشهر) و ایجاد اشتغال در منطقه برداشته خواهد شد.

علی ابوحمیدی، مجری سد سلولی و معبر کشتیرانی بالادست بهمنشیر، گفت: عملیات طراحی و ساخت معبر کشتیرانی و پل متحرک بهمنشیر که از نیمه دوم سال 88 آغاز شد، در نیمه نخست سال 91 به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر با توجه به نقش سرمایه گذاری در منطقه و تبدیل جزیره آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد تجاری و صنعتی اروند، تامین زیرساخت ها جزو دغدغه های اساسی مسئولان بوده است، افزود: ایجاد مانعی مصنوعی به منظور جلوگیری از تداخل آب شور دریا و آب شیرین رودخانه و تامین آب خام (شرب، کشاورزی و صنعتی) جزیره آبادان و خرمشهر از جمله اهداف ایجاد این سد است.

مجری سد سلولی و معبر کشتیرانی، جلوگیری از اتلاف انرژی و افزایش بازده تولید ایستگاه پمپاژ مارد به ظرفیت 120 مترمکعب بر ثانیه و عبور طغیان های فصلی و ایجاد معبر کشتیرانی 3 منظوره نظامی، تجاری و گردشگری را از دیگر اهداف اجرای طرح سدهای سلولی آبادان و خرمشهر عنوان کرد.