افتتاح کتابخانه فرشتگان میناب نخستین کتابخانه هوشمند فارس

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه فرشتگان میناب نخستین کتابخانه هوشمند فارس ظهر دوشنبه توسط سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرق شیراز افتتاح شد.

در این مراسم حسینعلی امیری استانداری فارس و محمد حسن اسدی شهردار شیراز نیر حضور داشتند.

کتابخانه عمومی فرشتگان میناب، مجموعه‌ای فرهنگی با زیربنای یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع است که در چهار طبقه، احداث و تجهیز شده است.

این کتابخانه عمومی با هدف توسعه دسترسی شهروندان منطقه ۱۱ شیراز به خدمات فرهنگی ایجاد شده و از ۱۹ هزار جلد کتاب و فضاهای متنوع مطالعه و آموزشی برخوردار است.

کتابخانه فرشتگان میناب در بلوار جانبازان و خیابان فال‌اسیری شیراز احداث شده و با بهره‌گیری از امکانات نوین و فضاهای متناسب نیاز گروه‌های مختلف سنی، قرار است فراتر از یک فضای سنتی برای امانت کتاب و مطالعه، به مرکزی برای یادگیری، خلاقیت و تعامل فرهنگی شهروندان تبدیل شود.