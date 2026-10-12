تقدیر رئیس دادگستری تهران از اقدام باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، در پیامی از اقدام فرهنگی باشگاه پرسپولیس تهران در حمایت از آزادی زندانیان تقدیر و بر ترویج فرهنگ پهلوانی و دعوت از باشگاه‌های ورزشی برای گسترش مسئولیت اجتماعی تاکید کرد.

در متن این پیام آمده است: ورزش، تنها عرصه رقابت، کسب قهرمانی و ثبت افتخارات در تاریخ نیست؛ بلکه هنگامی به رسالتی فراتر از میدان مسابقه دست می‌یابد که سرمایه اجتماعی، محبوبیت و ظرفیت اثرگذاری خود را در مسیر خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان به کار گیرد.

اقدام فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران در پیوند دادن موفقیت‌های ورزشی با حمایت از آزادی زندانیان، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی در ورزش حرفه‌ای است؛ اقدامی که نشان می‌دهد ظرفیت فوتبال و همراهی هواداران می‌تواند فراتر از مستطیل سبز، در زندگی انسان‌ها اثرگذار باشد و امید را به خانواده‌هایی بازگرداند که چشم‌انتظار گشایش و بازگشت عزیزان خود هستند.

آزادی هر زندانی واجد شرایط قانونی، افزون بر تأثیر مستقیم بر زندگی فرد، می‌تواند دریچه‌ای تازه به روی خانواده‌ای چشم‌انتظار بگشاید و فرصتی دوباره برای بازگشت مسئولانه یک انسان به زندگی اجتماعی فراهم کند.

از همین رو، توجه به وضعیت زندانیان و خانواده‌های آنان، به‌ویژه در مواردی که با مساعدت خیرین و مشارکت اجتماعی، زمینه آزادی قانونی افراد فراهم می‌شود، اقدامی شایسته تقدیر و برخوردار از آثار انسانی و اجتماعی ارزشمند است.

آنچه اقدام باشگاه پرسپولیس تهران را درخور توجه می‌سازد، صرفاً اختصاص بخشی از ظرفیت یک مجموعه ورزشی به فعالیتی خیرخواهانه نیست؛ بلکه پیام مهمی است که در بطن این حرکت نهفته است: محبوبیت، هنگامی ارزشمندتر می‌شود که به مسئولیت تبدیل شود و افتخار، زمانی ماندگارتر خواهد بود که در زندگی دیگران نیز اثر مثبت بر جای بگذارد.

اقدام فرهنگی باشگاه پرسپولیس تهران در حمایت از آزادی زندانیان، در کنار اقدامات خیرخواهانه‌ای که در سال‌های گذشته از سوی باشگاه‌هایی همچون تراکتورسازی و نیز برخی از ملی‌پوشان فوتبال، قهرمانان کشتی و دیگر چهره‌های ورزشی در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفته است، جلوه‌ای ارزشمند از ریشه‌های عمیق فرهنگ پهلوانی، فتوت، جوانمردی و نوع‌دوستی در جامعه ورزش کشور به شمار می‌رود؛ فرهنگی اصیل که در آن، قهرمانی صرفاً به کسب مدال، ثبت رکورد یا پیروزی در میدان رقابت محدود نمی‌شود، بلکه در دستگیری از نیازمندان، گره‌گشایی از مشکلات مردم و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت دیگران نیز معنا پیدا می‌کند.

تداوم و گسترش این رویکرد نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی ورزشکاران و باشگاه‌های ورزشی، اگر در مسیر خیر عمومی به کار گرفته شود، می‌تواند به فرصتی ارزشمند برای تقویت همبستگی اجتماعی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و بازگرداندن امید به زندگی انسان‌ها تبدیل شود.

امید است این حرکت‌های ارزشمند، با مشارکت گسترده‌تر باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها و قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی استمرار یابد و به الگویی ماندگار از پیوند ورزش حرفه‌ای با مسئولیت اجتماعی و فرهنگ دیرپای جوانمردی ایرانی تبدیل شود.

در این میان، نقش بازیکنان، اعضای کادر فنی و مدیران باشگاه پرسپولیس تهران، به‌عنوان چهره‌های اثرگذار در جامعه و برخوردار از همراهی گسترده هواداران، شایسته تقدیر است. همراهی چهره‌های محبوب ورزشی با اقدامات خیرخواهانه می‌تواند دامنه مشارکت عمومی را گسترش دهد، توجه جامعه را به مسائل انسانی افزایش دهد و زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکت‌هایی مؤثرتر در حمایت از اقشار نیازمند توجه باشد.

اینجانب ضمن قدردانی از اقدام فرهنگی و اجتماعی باشگاه پرسپولیس تهران و ارج نهادن به تلاش‌های خیرخواهانه سایر مجموعه‌ها و چهره‌های ورزشی، از بازیکنان، اعضای کادر فنی، مدیران و تمامی دست‌اندرکارانی که در شکل‌گیری و اجرای چنین حرکت‌هایی مشارکت داشته‌اند، تشکر می‌کنم و امیدوارم این رویکرد ارزشمند، زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر مسئولیت‌پذیری اجتماعی در ورزش حرفه‌ای کشور باشد.

در همین راستا، انتظار می‌رود سایر باشگاه‌های ورزشی کشور، فدراسیون‌ها، بازیکنان و قهرمانان رشته‌های مختلف نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حرفه‌ای، فرهنگی و اجتماعی خود، در کنار تلاش برای کسب افتخارات ورزشی، به موضوعاتی همچون کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط قانونی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و ترویج فرهنگ گذشت، همدلی و مشارکت اجتماعی توجهی مؤثرتر داشته باشند.

بدیهی است توسعه چنین اقداماتی باید در چارچوب قوانین و مقررات، با رعایت موازین قضایی، حقوق اشخاص و شرایط قانونی آزادی زندانیان صورت پذیرد تا ضمن حفظ کرامت انسانی، زمینه بازگشت مسئولانه افراد واجد شرایط به جامعه نیز تقویت شود.

امید است اقدام فرهنگی باشگاه پرسپولیس تهران و حرکت‌های خیرخواهانه دیگر فعالان ورزش کشور، با همراهی گسترده‌تر جامعه ورزشی استمرار یابد و به الگویی ماندگار برای پیوند ظرفیت ورزش حرفه‌ای با نیازهای واقعی جامعه تبدیل شود؛ الگویی که در آن، پیروزی تنها با نتیجه مسابقه سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان اثرگذاری مثبت بر زندگی مردم نیز بخشی از کارنامه اجتماعی ورزش خواهد بود.

زیرا گاهی ارزشمندترین نتیجه یک مسابقه، نه فقط شادی هواداران در سکوها، بلکه امیدی است که به خانه‌ای چشم‌انتظار بازمی‌گردد و گاهی بزرگ‌ترین قهرمانی، نه در میدان رقابت، بلکه در لحظه‌ای رقم می‌خورد که دست انسانی برای گشودن گره از زندگی انسانی دیگر دراز می‌شود.