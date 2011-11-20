سازمان نوسازی شهرداری تهران ابقاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر در چهارصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که روز یکشنبه برگزار شد با تصویب دو طرح از یک سو، شهرداری تهران را مکلف کرد کلیه مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری را قبل از اجرا برای تطبیق با طرح جامع و تفصیلی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد و از سوی دیگر با انجام اصلاحاتی در حوزه فعالیت سازمان نوسازی موجبات بقاء این سازمان را فراهم کند.

رسول خادم رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا در این خصوص گفت: شورای اسلامی شهر تهران درجریان تحقیق و تفحص از سازمان نوسازی شهرداری تهران به اصلاح مواردی از سوی شهرداری و سازمان نوسازی تاکید داشته است که با توجه به اصلاحات مورد نظر شورای شهر در مصوبه ، طرح این دستور موضوعیتی ندارد.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر با تاکید بر اینکه سازمان نوسازی از ابتدای تاسیس تا کنون با سیاست و ساختار نادرستی پیش رفته است خواستار اصلاح ساختار در سیاستهای این سازمان شد.

خسرودانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز خطاب به رئیس جدید سازمان نوسازی شهرداری تهران که در جلسه حضور داست پیشنهاد کرد با توجه به حساسیت های شورای شهر در حوزه فعالیت سازمان نوسازی ، مدیریت جدید آن تعامل بیشتری را با اعضای شورای شهر به ویژه کمیسیون تخصصی عمران شورا داشته باشد.

همچنین در ادامه جلسه پیشنهاد رد طرح الزام شهرداری تهران به ارائه کارنامه معاونین و شهرداران مناطق و مدیران شهرداری به دلیل اهمیت موضوع و با توجه به برنامه هایی که شهرداری تهران در این زمینه به مرحله اجرا گذاشته است رد شد.

دانشجو در دفاع از اجرای طرح فوق افزود: رد این طرح با این استدلال که شاید در ارزیابی عملکردها به شخصیت افراد لطمه وارد شود ، درست نیست چرا که این طرح بررسی و ارزشیابی مدیریت افراد را هدف قرار داده است.

وی افزود: ممکن است فردی از نظر شخصی بسیار موجه باشد ولی عملکرد مدیریتی وی دارای اشکالاتی باشد بنابراین ارزیابی سالانه مدیران و شهرداران مناطق برای شهرداری هم مفید است.

مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورا نیز افزود: این طرح به دلیل دخالت نداشتن اعضای شورا شهر در عزل و نصب مدیران شهرداران و معاونین شهرداری قابلیت اجرا ندارد.

سید مناف هاشمی معاون هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران نیز با تاکید بر اینکه ارزشیابی مدیران ، معاونین و شهرداران مناطق به طور منظم و هر ساله از سوی شهرداری صورت می گیرد افزود: برای نمونه در حال حاضر کارنامه شهرداران مناطق 22 گانه شهرداری نسبت به اجرای مصوبات شورای شهر و بودجه تصویبی ارزیابی می شود.

همچنین 100 شاخص عملکردی شهرداری ها و معاونت ها به لحاظ کمی و کیفی استخراج شده است که قرار است مناطق 22 گانه هم از این منظر مورد ارزیابی قرار گیرند.

بر همین اساس مقرر شد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با همکاری شهردرای تهران شاخص های ارزیابی معاونین و شهرداران مناطق را بررسی کند.

براساس این گزارش در ادامه جلسه یک فوریت لایحه پیشنهاد حسین کلخورانی و مازیار حسینی جهت عضویت در شورای سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران به تصویب رسید.