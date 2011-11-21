مرگ 13 هزار و 237 نفر در تصادفات 7 ماه اول سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: 10 هزار و 295 نفر از تلفات رانندگی 7 ماهه اول امسال مرد و دو هزار و 942 نفر زن بودند.

در این گزارش با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در 7 ماهه امسال آمده است: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 8 هزار و 58 مورد در جاده های برون شهری و پس از آن با سه هزار و 796 نفر در تصادفات درون شهری، یکهزار و 290 نفر در جاده های روستایی و محل مرگ 93 نفر نامعلوم گزارش شده است.

همچنین بالاترین آمار تلفات حوادث رانندگی با یکهزار و 158 نفر کشته، در استان خراسان رضوی ثبت شده و تهران با یکهزار و 70 و فارس با یکهزار و 26 نفر کشته، پس از استان خراسان رضوی قرار دارند. در بین کمترینها نیز، استان کهگیلویه و بویراحمد با 99، ایلام با 103 و خراسان جنوبی با 126 نفر، به ترتیب استانهای دارای کمترین تلفات رانندگی بوده اند.

در این گزارش با اشاره به بیشترین کاهش تلفات حوادث رانندگی در بین استانهای کشور آمده است: استان خراسان جنوبی با 35.7 درصد کاهش (126 نفر کشته در هفت ماه نخست امسال در مقایسه با 196 نفر در مدت زمان مشابه سال گذشته) و پس از آن استانهای هرمزگان با 32.2 درصد کاهش (248 نفر کشته در هفت ماه نخست امسال در مقایسه با 366 نفر در مدت زمان مشابه سال گذشته) و استان مرکزی با 29.5 درصد کاهش (397 کشته در هفت ماه نخست امسال در مقایسه با 563 نفر در مدت زمان مشابه سال گذشته) بیشترین کاهش را در تعداد تلفات حوادث رانندگی در هفت ماه نخست امسال داشته اند.



در 7 ماه نخست امسال، آمار 191 هزار و 379 نفر مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی ثبت شده است که از این تعداد 139 هزار و 363 نفر مرد و 52 هزارو 16 نفر زن هستند. مصدومین حوادث رانندگی امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 4.4 درصد کاهش یافته است. میزان مصدومین حوادث رانندگی هفت ماه نخست سال گذشته، 200 هزار و 242 نفر بود.

دو هزار و 36 کشته در حوادث رانندگی مهر ماه

پزشکی قانونی اعلام کرد: از مجموع دو هزار و 36 کشته حوادث رانندگی مهرماه، یکهزار و 589 نفر مرد و 447 نفر زن بودند و یکهزار و 226 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی مهرماه در جاده های برون شهری، 602 نفر در جاده های درون شهری، 193 نفر در جاده های روستایی و محل مرگ 15 نفر نیز نامعلوم ثبت شده است.

همچنین استان خراسان رضوی با 168 کشته اولین استان و فارس با 157 و تهران با 145 به ترتیب استان هایی هستند که بیشترین آمار تلفات رانندگی در آنها ثبت شده است.

تعداد مصدومین حوادث رانندگی مهر ماه نیز 28 هزار و 562 نفر است که این آمار در مقایسه با 28 هزار و 370 مصدوم حوادث رانندگی که در مهرماه سال گذشته به سازمان پزشکی قانونی مراجعه داشته اند هفت دهم درصد رشد داشته است.