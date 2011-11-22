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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

شجاع الدینی در گفتگو با مهر:

تصادف مرگبار در اردکان 9 کشته برجای گذاشت/ خواب آلودگی راننده عامل تصادف

تصادف مرگبار در اردکان 9 کشته برجای گذاشت/ خواب آلودگی راننده عامل تصادف

اردکان - خبرگزاری مهر: رئیس هلال احمر اردکان گفت: تصادف مرگبار در پنج کیلومتری جاده خرانق اردکان جان 9 نفر را گرفت.

جواد شجاع الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت پنج و 30 دقیقه صبح سه شنبه بر اثر واژگونی یک اتوبوس اسکانیا در پنج کیلومتری جاده خرانق، 9 نفر کشته و 20 تفر مصدوم شدند.

وی افزود: این اتوبوس از مشهد به سمت یاسوج در حرکت بود و همه مسافران اهل یاسوج بوده اند.

شجاع الدینی عنوان کرد: علت سانحه تصادف، خواب آلودگی راننده و لغزندگی جاده بر اثر بارندگی بوده و اتوبوس از روی پل به پایین پرتاب شده است.

وی ادامه داد: بر اثر این حادثه هفت زن و دو مرد کشته شدند و 20 نفر مصدوم شدند که همه مصدومان به بیمارستان افشار یزد منتقل شدند.

شجاع الدینی بیان داشت: به محض اطلاع رسانی به هلال احمر، هفت آمبولانس و دو خودروی نجات از یزد، میبد و اردکان به سمت محل حادثه حرکت کردند و ضمن نجات مصدومان آنها را به بیمارستان افشار یزد منتقل کردند.

کد مطلب 1466235

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